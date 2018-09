Jennifer Garner: une femme libérée!

Après avoir consacré une décennie à élever ses enfants et à tenter de sauver un mariage qui périclitait, Jennifer Garner est enfin de retour sous les projecteurs. À 46 ans, elle jouit d’une cote de popularité croissante à Hollywood et sur les réseaux sociaux. Place à une femme qui a repris sa vie en main.

Jennifer Garner réfute les suppositions voulant qu’elle ait volontairement sacrifié sa carrière pour son mari et ses enfants: c’est plutôt le manque d’intérêt des producteurs qui aurait contribué à raréfier ses apparitions à la télévision et au cinéma.

«Je travaillais dans une certaine direction, et le momentum allait dans l’autre. Ce n’est pas comme si on m’offrait constamment des choses auxquelles je disais non», a-t-elle affirmé en juillet lors d’un événement organisé par la Television Critics Association (TCA).

Il n’en demeure pas moins que les offres se bousculent au portillon depuis que l’actrice a quitté le charismatique (et infidèle!) Ben Affleck pour voler de ses propres ailes. Hollywood, pourtant prompt à oublier rapidement ses étoiles, lui a déroulé le tapis rouge.

Silence, on tourne!

Celle qui a connu la gloire en interprétant l’espionne Sydney Bristow dans la série «Alias» fait un grand retour au cinéma et à la télévision. Elle campera notamment le rôle de Kathryn, une maniaque du contrôle chargée d’organiser un week-end à la campagne pour l’anniversaire de son mari, dans la minisérie «Camping», qui sera diffusée sur la chaîne HBO à l’automne.

«J’aime l’ambiance familiale qui règne sur un plateau. Il n’y a rien de plus agréable que d’être au milieu du tournage du deuxième épisode et de recevoir le scénario du troisième», a-t-elle déclaré devant les membres de la TCA.

Longtemps confinée aux comédies romantiques et aux drames familiaux, la star peut désormais cesser de jouer les filles sages et aspirer à des rôles de composition.

«Elle est vraiment sur le point d’obtenir les rôles les plus intéressants, les plus complexes et les plus satisfaisants pour un acteur», a affirmé le réalisateur J.J. Abrams au magazine «Vanity Fair».

La principale intéressée ne recule devant aucun effort pour stimuler le vent de renouveau qui souffle sur sa carrière. Elle a même renoué avec la danse pour retrouver la forme en vue de camper une mère de famille qui entreprend une vengeance sans pitié dans le film d’action «Déchaînée», dont la sortie est prévue pour septembre. Un rôle taillé sur mesure pour l’actrice, selon le comédien Steve Carell, qui s’est livré à «Vanity Fair».

«Tout le monde sait qu’elle est incroyablement talentueuse, mais elle est aussi drôlement mordante. Elle n’est pas que chiots et crème glacée. Elle possède une vraie profondeur, une vraie force...»

Drôle de star

En septembre 2017, Jennifer faisait son entrée sur Instagram. Le grand public, habitué à son image de mère de famille sérieuse, a découvert avec ravissement le côté loufoque d’une femme qui n’a pas peur du ridicule. En plus de présenter les différents moments sa vie de maman célibataire, la star a entrepris de tourner une série de capsules intitulée «Pretend Cooking Show», dans laquelle elle cuisine à la bonne franquette. Le 22 mars, elle soulignait le 42e anniversaire de son amie Reese Witherspoon en enfilant un uniforme de fanfare pour jouer l’air de la chanson «Happy Birthday!» au saxophone. On l’a vue promener en laisse sa poule nommée Regina George dans les rues de Pacific Palisades et cueillir des petits fruits dans son jardin. Chaque publication de la nouvelle reine des réseaux sociaux est attendue avec impatience par les internautes, qui en redemandent.

J.J. Abrams, qui a travaillé avec l’actrice à plusieurs reprises, ne tarit pas d’éloges à son égard. «Elle est intelligente et drôle. Elle te donne envie d’être plus intelligent et plus drôle, et tu t’en rends compte quand tu lui donnes ce que tu as de mieux et qu’elle le rend encore meilleur. Personne n’est parfait. Mais personne n’est Jennifer Garner», a-t-il rappelé à «Vanity Fair».

La mère de Violet, 12 ans, Seraphina, 9 ans, et Samuel, 6 ans, s’implique aussi auprès de l’organisation Save the Children. Marquée par des années de traque, elle a milité sans relâche pour l’adoption d’une loi visant à protéger les enfants des paparazzis. Personne n’est mieux placé qu’elle pour témoigner des ravages que peuvent causer les tabloïds.

Maman avant tout

Le 30 juin 2015, Jennifer Garner et Ben Affleck annonçaient leur séparation après 10 ans d’un mariage tumultueux. La nouvelle n’a surpris personne tant les tabloïds faisaient grand cas de chaque tension apparente entre les tourtereaux.

«S’il y a le moindre soupçon de problème, si les tabloïds décident qu’il y a de l’eau dans le gaz entre vous, ça peut créer des difficultés», a admis Jennifer lors de son récent passage à l’émission «CBS Sunday Morning».

Heureusement, l’actrice et son ex s’accordent tout à fait quand il s’agit de leur progéniture.

«Ce n’est pas la vie que j’aurais voulue pour moi ou pour mes enfants», a cependant admis la star au site australien new.com.

Cependant, la femme de 46 ans a choisi de faire contre mauvaise fortune bon coeur en misant sur l’harmonie familiale et en évitant les conflits avec le père de ses enfants.

«Ben et moi sommes sur la même longueur d’onde au sujet de l’éducation de nos enfants, a-t-elle déclaré à ‘‘Closer ’’. Nous avons l’intention de le faire ensemble, dans l’amour et le respect.»

Si l’acteur est désormais en couple avec la productrice Lindsay Shookus, Jennifer tarde à s’afficher au bras d’une nouvelle flamme. Elle veut avant tout profiter de sa nouvelle vie. «Je consacrais à mon mariage un temps fou qui est désormais à ma disposition. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire», confiait Jennifer à «Vanity Fair» quelques mois après sa séparation. Ces propos ne sont visiblement pas tombés dans l’oreille d’un sourd.

Une affaire de famille

Après son divorce, la star a entrepris de se lancer en affaires en rachetant une terre de l’Oklahoma où sa mère a vécu jadis. Appuyée par plusieurs membres de sa famille, Jennifer cultive aujourd’hui des fruits et des légumes qui composeront les aliments pour bébés frais et biologiques de sa nouvelle entreprise, Once Upon a Farm.

«Si j’avais su à quel point ma mère serait heureuse de contribuer à ramener cette petite ferme à la vie, je l’aurais achetée bien avant, a confié l’apprentie agricultrice à CBS. Je voulais que ma compagnie soit reliée à ma famille.»

Le rêve est devenu réalité, puisque plusieurs membres du clan Garner mettent aujourd’hui la main à la pâte pour satisfaire une clientèle grandissante.