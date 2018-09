John McCain a fait de nous de «meilleurs» présidents, disent Bush et Obama

George W. Bush et Barack Obama, adversaires victorieux de John McCain dans la course à la Maison-Blanche, ont affirmé samedi que le sénateur décédé avait fait d'eux de «meilleurs» présidents.

John McCain «a fait de nous de meilleurs présidents, comme il a rendu le Sénat meilleur, comme il a rendu le pays meilleur», a affirmé M. Obama lors des funérailles du vétéran de la politique et héros du Vietnam, dans la cathédrale de Washington. «Il m'a aussi rendu meilleur», avait dit plus tôt George W. Bush en rappelant comment une profonde amitié s'était nouée après la difficile bataille de la primaire républicaine de 2000.

Les discours de MM. Bush et Obama contenaient des critiques à peine voilées de Donald Trump. «Notre vie publique peut paraître petite, méchante et mesquine, porteuse d'insultes et de suffisance», a dit Barack Obama. «C'est une politique qui se prétend courageuse et ferme mais qui est basée sur la peur», a-t-il ajouté.