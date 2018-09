Le PQ veut casser le «monopole» d’Air Canada sur les vols en région

Un gouvernement Lisée serait prêt à subventionner les concurrents d’Air Canada pour faire baisser le prix des vols en régions, pariant que l’État n’aura pas à sortir un dollar de ses coffres.

«Ces jours-ci, faire Québec-Baie-Comeau, c’est plus cher qu’une semaine à Cuba tout compris !», a plaidé le chef péquiste samedi, lors d’une conférence de presse à l’aéroport de Baie-Comeau, sur la Côte-Nord.

Le député de René-Lévesque, Martin Ouellet, a souligné qu’un aller-retour offert par Air Canada entre Québec et Baie-Comeau coûte 1500$ ces jours-ci.

«C’est une situation de quasi-monopole, a déploré Jean-François Lisée. C’est un frein majeur à l’économie des régions, au déplacement des touristes».

À l’heure actuelle, quand un autre transporteur tente d’offrir des vols entre deux villes de régions, Air Canada baisse son prix jusqu’à ce que la concurrence disparaisse, a-t-il insisté.

Mais la réglementation entourant le transport aérien est de compétence fédérale. Pour contourner ce problème, le Parti québécois propose de créer un bureau de la protection du consommateur qui fixera un prix de référence pour les billets d’avion en dehors des grands centres urbains.

«On ne peut pas fixer le prix, mais on peut protéger les consommateurs et on peut protéger la compétition. S’il y a un transporteur qui charge moins que le prix de référence, nous allons donner à son compétiteur l’équivalent du prix cassé», a précisé le chef péquiste.

M. Lisée mise sur le fait qu’Air Canada ne voudra pas perdre d’argent au profit d’un compétiteur pendant des mois. «Donc cette politique ne coûtera rien, c’est une politique de dissuasion massive de casser les prix. On va se retrouver avec un marché compétitif».