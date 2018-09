Les producteurs agricoles toujours sur le qui-vive

Bien des producteurs agricoles sont inquiets par les négociations sur le renouvellement de l’ALENA qui continuent de traîner et par les nouvelles menaces de Donald Trump. Ils craignent de voir leur industrie être frappée de plein fouet.

Marie-Christine Larose est éleveuse de volailles à Scott, en Beauce. La gestion de l'offre lui permet d'avoir les moyens de ses ambitions en plus de lui assurer un revenu stable.

«Ce qu'on ressentirait le plus, ce serait vraiment de compétitionner avec les grosses firmes aux États-Unis qui sont d'une taille beaucoup plus grosse qu'ici, dit-elle. Ils ont vraiment des firmes plus industrielles que familiales aux États-Unis.»

Le 11 septembre prochain, ce sont 38 000 poussins qui seront accueillis dans de nouvelles installations sur sa ferme. Une fois arrivés à maturité, ces poulets seront envoyés dans les épiceries et les restaurants.

Si les producteurs se sont permis d'investir aussi massivement dans de nouvelles installations, c'est bien parce qu'ils ont la certitude, avec la gestion de l'offre, que leurs produits seront vendus et que leurs investissements seront rentables.

Ces craintes se font également sentir chez les producteurs laitiers.

«C'est très inquiétant pour les producteurs puis on vit dans un climat d'incertitude», affirme Bruno Cyr, de la ferme Valérien et fils, à Saint-Elzéar.

Sans gestion de l'offre, il sera bien difficile de faire face au rouleau compresseur américain.

«La concurrence entre au pays par des subventions, ajoute M. Cyr. Nous, on n'en a pas, de subventions. Nous, on va chercher notre prix à l'intérieur du marché. Donc, on ne peut pas combattre quelqu'un qui est subventionné. Nous, on ne l'est pas.»

Les oeufs, le lait, la volaille sont tous des produits qui sont protégés par la gestion de l'offre. Alors, tant qu'elle restera en vigueur, sans compromis, les consommateurs vont paieront plus cher pour ces produits, mais en contrepartie, les producteurs d'ici pourront continuer de rester debout face à la concurrence étrangère.