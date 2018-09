«Sur scène, j’ai l’impression de sortir de moi» - Jain

Après un premier album qui a connu un retentissement mondial, Jain poursuit sur le même chemin de la pop-électro ludique et métissée avec «Souldier», son second album. La jeune Française de 26 ans, qui écrit en anglais, continue de parcourir le monde et s’arrêtera une nouvelle fois au Québec, le 25 octobre prochain, au Zénith de Saint-Eustache.

Discrète et menue, Jeanne Galice, de son vrai nom, semble à l’opposé de ce que Jain dégage sur scène.

«Je pense que c’est l’adrénaline de la scène qui me pousse à m’extérioriser. Il se passe quelque chose d’assez étrange. Sur scène, j’ai l’impression de sortir de moi. Comme si c’était une partie de ma personnalité que je mettais de l’avant, alors que l’autre facette se met en retrait. Sur scène, j’ai juste envie de réussir mon ‘‘ show’’ et je suis hyper concentrée. Cette concentration fait, en quelque sorte, que je n’ai pas le temps d’angoisser ou de penser à ce que je suis en train de faire.»

Et si elle a choisi de faire des spectacles seule sur scène, c’est davantage par habitude.

«Pendant plus d’un an, j’ai fait tous les bars de Paris en version guitare-voix, sans aucun musicien. C’est donc beaucoup plus naturel pour moi d’être seule que de jouer en groupe. Mais en même temps, j’ai quand même pas mal de techniciens qui m’entourent sur les côtés de la scène. J’ai un soutien et un regard extérieurs qui peuvent parfois m’aider.»

Nouvel album

Jain a écrit et composé les chansons de son nouvel album, «Souldier», sur la route, durant sa dernière tournée.

«C’était une écriture itinérante et je pense qu’on le ressent dans l’énergie qui s’en dégage. Sur le premier album, j’ai utilisé beaucoup de références à la rumba congolaise. Mais comme j’ai aussi habité à Dubaï et à Abu Dhabi, je voulais garder ce côté pop, en y intégrant d’autres influences, comme le hip-hop et la musique orientale. Je voulais réussir à changer un peu d’univers tout en ne m’éloignant pas trop du premier album.»

Les textes de «Souldier» collent davantage à la jeune femme qu’elle est aujourd’hui et qui s’inspire de ce qui la touche.

«Ce qui peut provoquer une envie d’écrire chez moi, ça peut venir de partout, autant des choses que je peux lire dans l’actualité, dans les journaux, mais aussi ce qui peut se passer autour de moi, que ce soit mes amis, ma famille ou des gens que je peux croiser dans la rue. J’essaie de tout prendre en compte.»

Jain continue de transformer tout ça en un message positif et plutôt ludique.

«Je pense que ça vient de ma culture musicale. Quand j’étais petite, j’ai été profondément touchée par les Beatles et Bob Marley. Ce sont mes classiques à moi. J’ai gardé ces racines d’une musique chaleureuse et conviviale.»

Succès mondial

Si elle a choisi de s’exprimer en anglais, c’était au départ pour se faire comprendre de ses amis.

«J’ai commencé à écrire alors que j’habitais au Congo-Brazzaville, où j’avais des amis qui ne parlaient pas forcément français. J’ai aussi vécu à Dubaï où, pour communiquer dans la vie de tous les jours, il fallait parler anglais. J’ai donc choisi de prendre la langue du voyage, celle qui nous permet de communiquer avec l’autre partout dans le monde. En même temps, ce n’est pas un anglais parfait et littéraire.»

Grâce à internet et aux réseaux sociaux, la musique de Jain se promène un peu partout autour du monde, ce qui l’amène à visiter pas mal de pays. Elle a donné près de 110 spectacles en seulement deux ans. Pour ne pas s’épuiser, elle a décidé de ralentir la cadence.

«Durant ma première tournée, il y a des moments où je n’étais pas très loin du ‘‘burn-out’’, mais on ne s’en rend pas vraiment compte, parce que l’adrénaline est toujours là. C’est quand on s’arrête que le corps dit stop. Avec cette seconde tournée, je vais avoir la possibilité d’y aller plus calmement. Je vais surtout faire beaucoup moins de promo.»