«The Accountant of Auschwitz»: anciens nazis et morale

Le 20 avril 2015, le procès d’Oskar Gröning débute dans la ville de Lüneburg, en Allemagne. L’homme de 93 ans est l’ancien «comptable» du camp de concentration d’Auschwitz, chargé de classer et de compter les devises que les déportés avaient à leur arrivée.

Rapidement, on sent que le réalisateur Matthew Shoychet se concentre moins sur l’ancien nazi que sur les témoignages qu’il recueille. Ainsi, le cinéaste effectue un rappel des procès de Nuremberg, faisant intervenir Benjamin Ferencz, procureur en chef pour les États-Unis. Ce retour dans le passé permet au spectateur d’apprendre que le gouvernement allemand de l’époque avait tout fait pour stopper les procès. Les chiffres sont étonnants. Sur 800 000 nazis en 1945, seuls 60 000 ont été accusés... et 124 condamnés à de lourdes peines.

Se pose alors la question de savoir s’il est légitime de juger un homme de 93 ans pour des crimes commis il y a plus de 70 ans. Est-il, aujourd’hui, la même personne qu’à l’époque? Si, comme le rappelle Ferencz, les crimes contre l’humanité n’ont aucun délai de prescription, ce procès veut-il néanmoins encore dire quelque chose?

Matthew Shoychet interviewe Thomas Walther, procureur allemand qui a cherché d’anciens déportés à Auschwitz afin de les faire témoigner contre Gröning, fait parler une survivante des horreurs de Josef Mengele - présente au procès de Gröning -, interroge l’avocat Also Dershowitz qui souligne qu’Hitler n’a jamais tué personne, pas plus que Rudolf Höss, le commandant du camp, et obtient un entretien avec Rainer Höss, petit-fils de Rudolf, actif dans la lutte antifasciste.

Il effectue des rappels nécessaires, comme l’arrestation, le jugement et la condamnation à mort de John Demjanjuk, soupçonné d’être Ivan le Terrible, un garde particulièrement sadique du camp d’extermination d’Auschwitz-Treblinka. Ou le fait que Gröning ne s’est jamais caché d’avoir travaillé à Auschwitz, précisant toutefois qu’il n’avait jamais participé aux exécutions.

Se pose alors la question du pardon, capitale dans «The Accountant of Auschwitz». Là, les témoignages des survivants prennent une importance immense, tant le sujet est brûlant.

Bien plus qu’un simple documentaire historique, l’œuvre force le spectateur à se poser des questions d’éthique, graves et importantes.

