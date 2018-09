Un sexagénaire porté disparu à Montréal

La police de Montréal est à la recherche d’un homme de 64 ans, porté disparu samedi matin, dans l’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles.

Gaétan Durette, 64 ans, a été vu pour la dernière fois vendredi, vers 9 h 30, à son domicile du secteur Rivière-des-Prairies. Ses proches craignent pour sa vie, car il n’a pas en sa possession les médicaments dont il a besoin.

M. Durette a la peau blanche, il mesure 1 m 70 (5 pieds 7 pouces) et pèse 75 kg (165 lb). Il a les yeux bruns, les cheveux blancs, le dos courbé et se déplace à l’aide d’une marchette. Au moment de sa disparition, il portait un short rouge et noir, des bas noirs aux genoux et un sac à dos noir.

Le sexagénaire parle français. Il fréquente régulièrement les stations de métro Frontenac et Papineau.

Toute personne ayant de l'information à communiquer concernant cette disparition peut le faire en composant le 911, son service de police local ou de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133.