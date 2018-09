Une résidence s’attaque à la surmédication chez les personnes âgées

Une résidence pour personnes âgées de Québec vient de lancer une campagne de sensibilisation sur la surmédication.

La résidence Les Jardins Lebourgneuf veut s'attaquer au problème de surmédication chez les aînés, et ça passe par une meilleure évaluation de leurs besoins.

Alors que l'automne signifie pour plusieurs personnes âgées le déménagement vers une résidence, Les Jardins Lebourgneuf souhaitent sensibiliser la population à cette problématique, en invitant les aînés à venir suivre une évaluation de leurs besoins à la résidence.

«Le fait, justement, de très bien connaître la personne va nous permettre d'interagir avec elle au lieu de lui donner une médication ou même de voir dans la liste, en collaboration avec les médecins, avec les pharmaciens, s'il y a des médicaments qui ne sont pas nécessairement utiles à cette personne-là», a expliqué Jocelyn Cloutier, directeur général des Jardins Lebourgneuf.

«Des fois, c'est un raccourci que certains prennent, tandis que si on prend le temps comme il faut de l'évaluer et de répondre à ses besoins, on sera pas obligés d'aller vers cette voie-là, qu'on va avoir des moyens alternatifs», a ajouté M. Cloutier.

La résidence de Québec a lancé cette initiative à la suite de la publication d’une étude qui révèle qu'un aîné sur quatre consomme trop de médicaments.

Selon les données publiées par l'Institut canadien d'information sur la santé, un Canadien sur quatre âgé de plus de 65 ans consommerait plus de dix médicaments par jours, dont la plupart seraient inappropriés.

Dans les cas plus compliqués, la médication peut être utilisée, d'où la nécessité d'avoir une bonne évaluation des besoins.

«Il y a toujours de la médication. C'est sûr qu'ils sont portés à en donner beaucoup. Par contre, il y a beaucoup d'autres choses à faire avant de pouvoir donner une médication», a soutenu Sarah, infirmière auxiliaire aux Jardins Lebourgneuf.

« Qu'une personne soit agitée ou quoi que ce soit, il y a beaucoup de choses à faire avant de commencer à donner une médication. C'est sûr que, des fois, on est rendus là, par contre, par contre, on évite de donner la médication, ça cause des chutes, ils deviennent somnolents... Rien de bon!», a précisé l’infirmière auxiliaire.

C'est un travail qui ne se fait pas seul, mais de concert avec les pharmaciens et les médecins.

Plusieurs autres résidences veulent suivre l'exemple des Jardins Lebourgneuf.