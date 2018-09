Guide pour économiser au cinéma

Avec le prix des billets, le popcorn, les boissons et le stationnement, une sortie en famille au cinéma peut coûter cher. Mais selon l’endroit où l’on va, il est possible d’économiser plusieurs dollars sur ses achats, a constaté Le Journal en analysant les prix d’entrée de 20 grands complexes cinématographiques de Montréal et ses environs.

Combien coûte une soirée au cinéma pour une famille avec deux enfants ? Étonnamment, les prix diffèrent beaucoup d’un cinéma à l’autre, a-t-on remarqué en consultant les grilles tarifaires des différents complexes de la grande région de Montréal.

Par exemple, une famille de deux adultes et deux enfants devra débourser plus de 72 $ (incluant le stationnement et la nourriture) pour aller voir un film un samedi soir au cinéma Banque Scotia au centre-ville de Montréal. Or, la même famille pourrait économiser une quinzaine de dollars et payer 57,38 $ pour aller voir le même film le même jour au cinéma StarCité, à côté du Stade olympique.

Même constat sur la Rive-Sud, où une sortie au cinéma du Dix-30 coûtera quelques dollars de plus qu’une sortie dans les complexes cinématographiques de Saint-Bruno, Greenfield Park ou Longueuil.

Une question de marché

Qu’est-ce qui explique une si grande différence de prix ?

«Les prix fluctuent toujours selon le marché où le cinéma est situé, explique le vice-président à l’exploitation de la chaîne de cinémas Cineplex, Daniel Séguin. Ça s’explique par différentes raisons comme les coûts opérationnels qui sont différents d’un endroit à l’autre, mais aussi par la compétition qui est plus forte dans certains marchés. Ça dépend aussi des installations. Les installations du cinéma de Brossard (Dix-30) ne sont pas les mêmes qu’au cinéma de Saint-Bruno, par exemple.»

Nous avons inclus dans nos calculs l’achat d’un grand sac de popcorn et d’une grande boisson gazeuse. Malgré leurs prix élevés, ils sont souvent considérés comme des éléments incontournables d’une sortie familiale au cinéma. Il est aussi important de prendre en considération le stationnement. Certains complexes comme ceux situés sur la Rive-Sud et à Laval offrent le stationnement gratuit. Ce n’est pas le cas de la plupart des cinémas du centre-ville de Montréal.

Jusqu’à 20 $ d’écart d’un complexe à l’autre

Cinéma Cineplex Quartier Latin

Admission générale : 12,50 $

Enfants : 8,50 $

2 adultes, 2 enfants : 42 $

Stationnement souterrain : 10 $ les week-ends et les soirs de semaine

1 Popcorn grand format : 8,60 $

1 Boisson gazeuse grand format : 6,30 $

Total : 66,90 $

Cinéma Cineplex Banque Scotia

Admission générale : 13,50 $

Enfants : 10,50 $

2 adultes, 2 enfants : 48 $

Stationnement payant disponible autour du cinéma : environ 10 $

1 Popcorn grand format : 8,60 $

1 Boisson gazeuse grand format : 6,30 $

Total : 72,90 $

Cinéma Cineplex StarCité

Admission générale : 10,99 $

Enfants : 7,75 $

2 adultes, 2 enfants : 37,48 $

Stationnement souterrain : 5 $ sur présentation du billet de cinéma

1 Popcorn grand format : 8,60 $

1 Boisson gazeuse grand format : 6,30 $

Total : 57,38 $

Cinéma Cineplex Forum

Admission générale : 13,50 $

Enfants : 9,99 $

2 adultes, 2 enfants : 46,98 $

Stationnement souterrain du Forum : 6 $

1 Popcorn grand format : 8,60 $

1 Boisson gazeuse grand format : 6,30 $

Total : 67,88 $

Cinéma Cineplex Saint-Bruno

Admission générale : 11,25 $

Enfants : 7,75 $

2 adultes, 2 enfants : 38 $

Stationnement gratuit

1 Popcorn grand format : 8,60 $

1 Boisson gazeuse grand format : 6,30 $

Total : 52,90 $

Cinéma Cineplex Boucherville

Admission générale : 11,25 $

Enfants : 7,50 $

2 adultes, 2 enfants : 37,50 $

Stationnement gratuit

1 Popcorn grand format : 8,60 $

1 Boisson gazeuse grand format : 6,30 $

Total : 52,40 $

Cinéma Guzzo Mega-Plex Taschereau (Greenfield Park)

Admission générale : 12 $

Enfants : 7 $

2 adultes, 2 enfants : 38 $

Stationnement gratuit

1 Popcorn grand format : 7,25 $

1 Boisson gazeuse grand format : 5,50 $

Total : 50,75 $

Cinéma Guzzo Mega-Plex Jacques Cartier 14 (Longueuil)

Admission générale : 12 $

Enfants : 7 $

2 adultes, 2 enfants : 38 $

Stationnement gratuit

1 Popcorn grand format : 7,25 $

1 Boisson gazeuse grand format : 5,50 $

Total : 50,75 $

Cinéma Guzzo Mega-Plex Lacordaire 16 (Saint-Léonard)

Admission générale : 12 $

Enfants : 7 $

2 adultes, 2 enfants : 38 $

Stationnement gratuit

1 Popcorn grand format : 7,25 $

1 Boisson gazeuse grand format : 5,50 $

Total : 50,75 $

Cinéma Guzzo Mega-Plex Marché Central

Admission générale : 12,50 $

Enfants : 7 $

2 adultes, 2 enfants : 39 $

Stationnement gratuit

1 Popcorn grand format : 7,25 $

1 Boisson gazeuse grand format : 5,50 $

Total : 51,75 $

Cineplex Brossard (Dix-30)

Admission générale : 12,50 $

Enfants : 8,50 $

2 adultes, 2 enfants : 42 $

Stationnement gratuit

1 Popcorn grand format : 8,60 $

1 Boisson gazeuse grand format : 6,30 $

Total : 56,90 $

Cinéma Guzzo Mega-Plex Terrebonne

Admission générale : 12 $

Enfants : 7 $

2 adultes, 2 enfants : 38 $

Stationnement gratuit

1 Popcorn grand format : 7,25 $

1 Boisson gazeuse grand format : 5,50 $

Total : 50,75 $

Cinéma Cineplex Place La Salle

Admission générale : 11,25 $

Enfants : 7,75 $

2 adultes, 2 enfants : 38 $

Stationnement gratuit

1 Popcorn grand format : 8,60 $

1 Boisson gazeuse grand format : 6,30 $

Total : 52,90 $

Cinéma Cineplex Quartier Cavendish

Admission générale : 11,25 $

Enfants : 7,75 $

2 adultes, 2 enfants : 38 $

Stationnement gratuit

1 Popcorn grand format : 8,60 $

1 Boisson gazeuse grand format : 6,30 $

Total : 52,90 $

Cinéma Guzzo Mega-Plex Spheretech 14 (Ville Saint-Laurent)

Admission générale : 12 $

Enfants : 7 $

2 adultes, 2 enfants : 38 $

Stationnement gratuit

1 Popcorn grand format : 7,25 $

1 Boisson gazeuse grand format : 5,50 $

Total : 50,75 $

Cinéma Guzzo Mega-Plex Pont Viau (Laval)

Admission générale : 12 $

Enfants : 7 $

2 adultes, 2 enfants : 38 $

Stationnement gratuit

1 Popcorn grand format : 7,25 $

1 Boisson gazeuse grand format : 5,50 $

Total : 50,75 $

Cinéma Cineplex Laval

Admission générale : 12,50 $

Enfants : 8,50 $

2 adultes, 2 enfants : 42 $

Stationnement gratuit

1 Popcorn grand format : 8,60 $

1 Boisson gazeuse grand format : 6,30 $

Total : 56,90 $

Cinéma Guzzo Des Sources 10 (Dollard-des-Ormeaux)

Admission générale : 12 $

Enfants : 7 $

2 adultes, 2 enfants : 38 $

Stationnement gratuit

1 Popcorn grand format : 7,25 $

1 Boisson gazeuse grand format : 5,50 $

Total : 50,75 $

Cinéma Cineplex Kirkland

Admission générale : 12,50 $

Enfants : 8,50 $

2 adultes, 2 enfants : 42 $

Stationnement gratuit

1 Popcorn grand format : 8,60 $

1 Boisson gazeuse grand format : 6,30 $

Total : 56,90 $

Cinéma Famous Player Carrefour Angrignon

Admission générale : 11,25 $

Enfants : 7,75 $

2 adultes, 2 enfants : 38 $

Stationnement gratuit

1 Popcorn grand format : 8,60 $

1 Boisson gazeuse grand format : 6,30 $

Total : 52,90 $

Cinq astuces pour payer moins cher

Choisissez les mardis ou les matinées

C’est un classique. Dans tous les cinémas de Montréal et ses environs, les billets sont considérablement moins chers le mardi. Selon l’établissement, le prix d’entrée peut varier entre 6 $ et 8 $ par personne (adulte ou enfant). Certains complexes offrent aussi des rabais pour les séances en matinée. C’est le cas notamment des cinémas Guzzo où le spectateur payera seulement 8 $ par billet pour les séances qui débutent avant 15 h.

Évitez le centre-ville et certains grands centres

En consultant la liste des prix, on constate que les prix d’entrée de certains cinémas, notamment ceux du centre-ville de Montréal, sont plus chers que la moyenne. S’il faut en plus ajouter des frais de stationnement (souvent payant dans ce secteur), la facture peut grimper rapidement.

Utilisez les cartes de fidélité

Si vous allez souvent au cinéma, il serait peut-être judicieux de vous procurer une carte de fidélité. Dans les cinémas de Cineplex, par exemple, la carte Scène offre la possibilité d’accumuler des points à l’achat de chaque billet (ou de nourriture) et d’obtenir des rabais intéressants. Les cinémas Guzzo offrent aussi une carte de fidélité pour les clients réguliers.

Optez pour les séances en format traditionnel

On le sait, le prix d’un billet pour une séance en 3D coûte trois dollars de plus que pour une séance en format traditionnel (ou 2D). Pour une famille de quatre, cela représente une douzaine de dollars qui s’ajoutent à la facture. Si on choisit d’aller voir le film en IMAX ou en UltraAVX, on payera entre 4 $ et 6 $ de plus par personne que pour une séance en format traditionnel.

Surveillez les combos pour la nourriture

Pour plusieurs familles (surtout pour les enfants), le popcorn est un élément incontournable d’une sortie au cinéma. Mais, là encore, il faut surveiller les prix. Le prix d’un sac de popcorn peut varier entre 6 $ et 9 $. Mais certains combos offrant le popcorn et une boisson permettent parfois d’économiser quelques dollars. Il est aussi souvent plus avantageux d’acheter un popcorn en grand format qu’on se partagera que d’en acheter plusieurs en petits formats.

D’autres options bon marché

Le cinéparc

Une activité familiale parfaite qui coûte généralement moins cher qu’une sortie au cinéma. Selon le cinéparc, une famille de deux adultes et deux enfants peuvent voir deux films en une soirée pour un prix total variant entre 20 $ et 25 $.

Le Cinéma Dollar (à Côte-Saint-Luc)

On y présente des films sortis quelques mois plus tôt pour un prix d’entrée de seulement 2,50 $ par personne.

Le programme Films en famille

Certains cinémas de la chaîne Cineplex (dont ceux de Kirkland, Laval et Brossard) présentent le samedi matin à 11 h des films sortis dans la dernière année, mais qui ne sont toutefois pas des primeurs. Le prix d’entrée ? Seulement trois dollars par personne !