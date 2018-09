Une femme et 81 ans et un homme de 95 ans du Tennessee se sont mariés. Une histoire qui prouve une fois de plus qu'il n'est jamais trop tard pour trouver l'amour.

Oliver Stilson et Margaret McCoy se sont rencontrés il y a quelques mois. Charmé par la dame, il lui a proposé de sortir de façon très attendrissante.

«Il est venu me voir avec un bout de papier avec son numéro de téléphone dessus et un petit soulier qu'il avait sculpté, un petit soulier de bébé, raconte Margaret. Il m'a dit, mon nom est Ollie, Oliver, et il m'a demandé d'aller manger avec lui.»

Elle a accepté et quelques rendez-vous plus tard, ils étaient tombés amoureux. Ils savaient qu'ils ne pourraient plus vivre l'un sans l'autre.

«Nous nous aimons et vous ne voulions plus être séparés. Nous ne voulions plus nous séparer après nos rendez-vous», ajoute Margaret.

Pendant la cérémonie, le témoin d'Oliver a tenu à rappeler que l'amour n'a pas d'âge. «Il y a de l'amour, de l'espoir. Si vous cherchez quelqu'un, ça peut toujours arriver», a-t-il dit.

Les nouveaux mariés ont très hâte de vivre leur nouvelle vie ensemble. «Travailler ensemble, cuisiner ensemble, vivre ensemble et s'aimer. Je ne peux pas assez dire à quel point je l'aime», conclut Oliver.