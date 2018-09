La CAQ raye le mot natalité de son site web

La CAQ a retiré en catimini le mot natalité de son site web pour éviter que sa promesse de 1200 $ par année pour les deuxième et troisième enfants soit associée à un bébé-bonus.

«Un gouvernement de la CAQ soutiendra les personnes qui souhaitent agrandir leur famille. Parmi les solutions envisagées: une bonification du soutien pour le deuxième et troisième enfant, le rétablissement du programme de procréation assistée et un encadrement digne de ce nom pour l’adoption», peut-on lire sous l’onglet «natalité» d’une ancienne version du site web de la CAQ.

«Aider les familles»

Cet énoncé a été retiré le 29 août. Deux jours plus tôt, François Legault affirmait pourtant que sa promesse de donner jusqu’à 1200 $ par enfant à partir du deuxième enfant n’avait rien à voir avec un désir d’augmenter la population du Québec.

«Est-ce que le but de votre mesure est de stimuler la natalité?» a demandé une journaliste. «Non, c’est d’aider les familles», a rétorqué M. Legault. «Le but, c’est vraiment d’aider les familles. Si ça a un impact dans le choix des familles d’avoir plus d’enfants, tant mieux, mais le but recherché, c’est de mieux aider les familles», a-t-il aussi affirmé.

Bébé-bonus

À la Coalition, on affirme que ces modifications ont été faites pour éviter que l’on associe la promesse caquiste à un «bébé-bonus». «Nous avons précisé le libellé de certaines de nos propositions, dont celle-ci, afin de dissiper tout doute concernant nos objectifs», a-t-on expliqué par courriel.

«L’allocation famille que nous créerons ne peut être assimilée à un bébé-bonus. Un bébé-bonus est un incitatif à la naissance. Nous bonifierons les allocations familiales déjà existantes pour les familles avec deux enfants ou plus», indique-t-on au parti.