Le destin de Sonia Benezra

L’animatrice Sonia Benezra croit au destin. Selon elle, son retour au petit écran à l’émission «Tout le monde aime» est tombé pile au bon moment.

«Ma mère était à l’hôpital, alors je n’aurais pas pu faire ce show avant. Je crois qu’il y a un pouvoir plus grand que nous tous qui a décidé que c’était le moment. Non seulement j’ai eu l’offre lorsque ma mère est revenue à la maison après avoir été à l’hôpital très longtemps, mais l’émission reflète exactement qui je suis», avance-t-elle, croisée au lancement de programmation de TVA de la semaine dernière.

Perla, la mère de l’animatrice, se porte d’ailleurs de mieux en mieux. Tout ça, juste à temps pour le retour en ondes de sa fille, prévu pour le 23 septembre. Un autre coup du destin?

«C’est mon ange. Elle est très contente et elle a très hâte à ce retour ; ça lui a fait beaucoup de bien de me voir retourner à l’animation. Ma mère est une critique fidèle et elle va me dire la vérité», dit-elle.