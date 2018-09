Les 8 meilleures terrasses sur le toit à New York

New York est une ville qu'on prend toujours plaisir à découvrir ou à redécouvrir. L'une des expériences à ne pas manquer est sans doute de prendre un verre sur une terrasse située sur le toit de l'un des immeubles pour s'imprégner de l'ambiance et admirer la magnifique vue.

Voici le palmarès des huit meilleures terrasses sur le toit des immeubles de New York, selon le site JetSetter.

1. Castell. Situé dans le Garment District, ce bar est installé sur le toit du AC Hotel New York Times Square. La carte des cocktails rend hommage au martini qu'on sert sous plusieurs formes dans un décor contemporain. Le Castell offre une magnifique vue sur Manhattan.

2. 1 Rooftop Garden & Bar, Dumbo Brooklyn. De l'autre côté de l'East River, cet hôtel avec terrasse sur le toit offre un paysage à couper le souffle sur le Brooklyn Bridge et le centre-ville de Manhattan. Installez-vous pour prendre un verre et vous rafraîchir dans le bassin d'eau qui se trouve aussi sur le toit. Une sélection de bières, de cocktails et de vins est proposée en plus de quelques plats légers.

3. Ophelia. Sur la rive de l'East River, ce restaurant-bar a ouvert ses portes au sommet d'un immeuble construit en 1928 et qui était à l'origine un hôtel réservé aux femmes. Situé au 26e étage, l'Ophelia offre un panorama de 360° sur les environs.

4. The Turf Club at William Vale. Du côté de Brooklyn, The Turf Club est installé sur le toit du luxueux hôtel William Vale. L'endroit n'est ouvert que du vendredi au dimanche et, malgré le coût d'entrée de 20$, vous pouvez vous attendre à ce que l'endroit soit bondé. Les gens s'y retrouvent en fin de journée pour admirer le soleil disparaître derrière les gratte-ciels de Manhattan.

5. The Polynesian. Dans Midtown West, ce bar thématique saura vous dépayser. Bien qu'il ne soit pas situé sur le toit de l'immeuble, mais plutôt au troisième étage du Pod Hotel, The Polynesian a une terrasse extérieure qui offre une vue sur Times Square.

6. Arlo Roof Top. Rouvert depuis peu, ce bar sur le toit de l'hôtel Arlo vaut, semble-t-il, le détour uniquement pour la vue qu'il offre sur l'Hudson River. Si le reste vous intéresse, sachez qu'on y sert une sélection de bières artisanales, de cocktails et, dans les mois les plus chauds, de petits plats.

7. Azul on the Rooftop. Dans Soho, la terrasse de ce bar permet aux clients d'avoir une impressionnante vue à 360° sur Lower Manhattan. Plusieurs cocktails sont offerts alors que tacos et sandwich cubain sont aussi au menu. De juin à octobre, un cinéma en plein air est organisé une fois par semaine.

8. Broken Shaker at the Freehand Hotel. Le Broken Shaker a ouvert ses portes au 18e étage du tout nouveau Freehand Hotel, il y a quelques mois. Les cocktails maison ont été classés en quatre catégories: «Lost in New York», «Miami Vibes», «Friendship Cocktails» et «Somewhere in Between».