QS veut instaurer un réseau public d'Internet

Québec solidaire s’engage à créer une société d’État, Réseau Québec, pour faire concurrence au «cartel des télécoms» et ainsi offrir un accès à internet plus rapide et 30% moins cher.

L’entreprise publique aurait pour mandat d’installer un réseau public de fibre optique partout sur le territoire, en commençant par les régions moins bien desservies.

«La vieille classe politique a subventionné allègrement le cartel des télécommunications dans les dernières années. Malgré tout, les prix restent bien plus élevés qu'ailleurs et la qualité du service se détériore plus on s'éloigne des grands centres», a déploré la porte-parole de QS, Manon Massé, par communiqué.

Ce joueur public entrerait en partenariat avec des fournisseurs d'accès à internet (FAI) comme des initiatives municipales, des coopératives ou des PME indépendantes des infrastructures privées, a expliqué QS. Ces FAI seraient alors tenus d'offrir des tarifs avantageux qui représenteraient une baisse de 30% par rapport à la moyenne actuelle, a ajouté la formation de gauche.

«Au nom des consommateurs, Québec solidaire est prêt à intervenir. Il est grand temps que la compétition débarque», a ajouté Mme Massé.

QS s’engage également à présenter une loi qui vise à garantir la neutralité du net et à protéger les données personnelles des internautes.

Le parti espère qu’une connexion internet accessible, fiable et rapide saura encourager le développement économique régional et retenir les jeunes familles et l’immigration en région.