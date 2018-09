Trump loin d’être un allié du Canada, dit Couillard

Donald Trump n’est «certainement pas» un ami et un allié du Canada, a déclaré le chef libéral Philippe Couillard, à la lumière du ton hostile adopté par le président américain en marge des négociations de l’Accord de libre-échange nord-américain.

Le premier ministre sortant du Québec était questionné sur la dernière frasque du locataire de la Maison-Blanche qui s’est vanté auprès de journalistes, dans le cadre d’une discussion qui se voulait informelle, vendredi, que son administration ne ferait aucun compromis avec Ottawa et qu’un accord potentiel se ferait « uniquement à nos conditions ».

Le même jour, alors qu’un accord se profilait avec les négociateurs américains, la ministre canadienne des Affaires étrangères Chrystia Freeland a brutalement mis fin aux pourparlers en raison des propos tenus par le président.

Interrogé à savoir s’il percevait M. Trump comme une menace pour le Canada, M. Couillard a répondu que celui-ci n’était «certainement pas un ami actuellement».

«Il ne se comporte pas comme un allié, et pas qu’avec le Canada», a fait observer le chef libéral québécois. «Ce n’est pas un allié très fort, je dirais ça comme ça.»

Nouvelles menaces

M. Couillard estime que le Canada ne doit faire aucune concession sur le système de gestion de l’offre qui régule la production de l’industrie laitière au pays. C’est aussi l’avis des trois autres principaux partis politiques au Québec.

Or, M. Trump souhaite l’abolition pure et simple de ce système et il se dit prêt à expulser le Canada de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) si l’entente ne se conforme pas à ses exigences. Il a d’ailleurs répété cette menace, hier, au lendemain de la suspension des négociations commerciales qui ont buté en grande partie sur son intransigeance.

«Il n’y a pas de nécessité politique de garder le Canada dans un nouvel accord ALENA. Si nous ne concluons pas un bon accord après des décennies d’abus, le Canada sera en dehors», a-t-il affirmé dans une série de messages publiés sur Twitter.

«Nous concluons un nouvel accord ou nous revenons à l’avant-ALENA», a-t-il ajouté. Il a également menacé de «simplement mettre fin à tout l’ALENA» si le Congrès, acquis au libre-échange, s’ingérait dans le dossier.

Ligne dure

Le président maintient ainsi sa ligne dure alors que les négociations avec Ottawa doivent reprendre mercredi à Washington.

Les États-Unis ont conclu la semaine dernière un pacte séparé avec le Mexique pour rénover l’accord de libre-échange qui lie les trois pays d’Amérique du Nord et que M. Trump juge injuste. Washington et Ottawa cherchent un terrain d’entente pour que le Canada puisse s’y associer.