Un adolescent de 15 ans arrêté au volant

Les policiers de Laval ont eu toute une surprise en découvrant dans la nuit de samedi à dimanche qu’un conducteur qu’ils avaient pris en chasse pour avoir grillé plusieurs arrêts était en fait un adolescent de 15 ans qui avait emprunté sans permission l’auto de sa mère.

L’histoire, qui ne manque pas de piquant, a commencé vers minuit et demi, lorsque la police de Laval a reçu un appel concernant une dame victime de problèmes de santé.

Des patrouilleurs, situés en bordure du boulevard des Prairies, se mettent alors en route vers le domicile de la femme et activent leurs gyrophares.

Ils remarquent immédiatement l’attitude suspecte du véhicule qui les précède.

Accélération

Au lieu de se tasser sur le côté pour laisser passer la voiture de police, celui-ci se met à accélérer brusquement.

Les agents, alertés, font appel à une autre voiture pour les remplacer sur l’urgence médicale et prennent en chasse le véhicule à la conduite suspecte.

Loin de ralentir, celui-ci roule de plus belle et ignore même plusieurs panneaux d’arrêt dans sa course folle.

C’est finalement en heurtant un terre-plein au croisement de la rue Saint-Hubert et du boulevard Cartier que le conducteur met un terme à son échappée.

En s’approchant du véhicule pour l’interpeller, les agents du Service de police de Laval découvrent que c’est un adolescent de 15 ans qui se trouve derrière le volant.

Plainte

«Il avait pris le véhicule de sa mère sans permission, a expliqué au "Journal de Montréal" le lieutenant Frédéric Jean du Service de police de Laval. Il pensait que les policiers avaient mis le gyrophare pour lui, même si ce n’était pas le cas.»

L’adolescent, qui était sobre et qui n’a subi aucune blessure, a été reconduit chez sa mère.

Il a reçu plusieurs constats d’infraction à son nom, notamment pour avoir conduit sans permis et ignoré des arrêts. Le montant des infractions pourrait s’élever à au moins 1000 $ sans les frais supplémentaires.

La mère devra maintenant déterminer si elle souhaite porter plainte contre son fils ou bien se contenter d’une punition plus classique.