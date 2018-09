Un autre enfant pour Pamela Anderson?

Pamela Anderson aurait été inspirée par la star de cinéma Brigitte Nielsen, qui a récemment accouché à l'âge de 54 ans, et par Janet Jackson, 52 ans, qui a accueilli son premier enfant en 2017 pour suivre un traitement de fécondation in vitro afin d'être à nouveau maman.

Selon The Sun, la star de 51 ans veut fonder une famille avec son petit-ami de 32 ans, Adil Rami, lui-même papa de deux enfants, et l’actrice et activiste est prête à dépenser des milliers de dollars pour réaliser son rêve.

«Elle a congelé ses ovules il y a des années et est déterminée à avoir un bébé avec Adil, même si elle sait que le processus peut être épuisant à son âge et sans garantie de succès», a déclaré une source au tabloïd.

Et ses fils Brandon, 22 ans, et Dylan, 20 ans, qu’elle a eus de son union avec le rockeur Tommy Lee, la soutiendraient.

«Ils sont tout excités à l'idée d'avoir un nouveau frère, même s'ils sont légèrement inquiets pour la santé de leur mère, a déclaré la source. Ils sont assez âgés pour comprendre que les séances in vitro peuvent être éprouvantes pour une femme. (...) Et si son rêve devient réalité et qu'elle tombe enceinte, le simple fait de porter un enfant après cinquante ans sera une vraie épreuve physique.»

En plus de vouloir agrandir leur famille recomposée, la star d'«Alerte à Malibu» et le footballeur français prévoient de se marier.

L'actrice a d'ailleurs été vue avec un énorme diamant au doigt. Si c'est vrai, ce sera son quatrième mariage pour, ayant déjà été mariée à Tommy Lee, le rockeur de Mötley Crüe, au chanteur Kid Rock et au joueur de poker, Rick Salomon.

Pamela Anderson et la star de l'Olympique de Marseille se sont rencontrées en février dernier au Grand Prix de Monaco et sont inséparables depuis.

L'actrice a depuis déménagé dans un petit village à l'extérieur de Marseille, en France, où elle a ouvert sa propre boulangerie végétalienne.