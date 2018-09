Une municipalité sans épicerie depuis plus d'un an

Les résidents de Petite-Rivière-Saint-François dans Charlevoix commencent à être exaspérés parce que ça fait plus d'un an qu'ils n'ont plus d'épicerie, malgré les efforts pour attirer les commerçants.

Depuis juillet 2017, ils n'ont plus d'épicerie et de station-service. Le maire de la petite municipalité essaie tant bien que mal de pallier le problème, mais se retrouve confronté à différents problèmes.

«Dans les discussions qu'on a eues avec les promoteurs qui semblaient intéressés, on est allé même jusqu'à trois ans d'aide financière, aller jusqu'au maximum permis», explique le maire Gérald Maltais.

«Ça n'a pas abouti, mais il y a encore des recherches et du travail qui se fait, ajoute le maire. On a eu une demande à un moment donné si la municipalité pourrait cautionner un privé pour l'achat du bâtiment et encore là, la loi sur les compétences municipales nous interdit de cautionner des privés.»

Plusieurs citoyens ont effectué des démarches, mais comme il s'agit d'un projet à risque, les banques n'ont pas accepté et le projet est tombé à l'eau.