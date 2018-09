Ariana Grande critiquée pour sa tenue lors des funérailles d’Aretha Franklin

Le chanteur soul Smokey Robinson n’approuve pas du tout la petite robe noire qu’Ariana Grande portait lors des funérailles d’Aretha Franklin.

La jeune chanteuse avait choisi une robe noire bouffante et courte, qu’il estime totalement inappropriée dans un lieu de culte.

C’est auprès de TMZ qu’il a exprimé son opinion alors qu’il rentrait chez lui, à Los Angeles, après avoir assisté à la cérémonie funéraire, qui a duré six heures à Detroit. « C’est une femme jeune et elle fait ses trucs de jeunes, mais je pense que c’était inapproprié. Vraiment », a-t-il confié.

Néanmoins, outre sa tenue, Smokey Robinson respecte les talents artistiques d’Ariana Grande, qui a interprété (You Make Me Feel Like) A Natural Woman au cours de la cérémonie d’adieu.

« Je l’adore, je trouve qu’elle a beaucoup de talent, mais quelqu’un dans son équipe aurait pu lui dire qu’elle était à des funérailles et n’aurait pas dû laisser cela se produire. Je ne pense pas qu’elle voulait manquer de respect... C’était simplement inapproprié », a-t-il ajouté.