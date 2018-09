Asia Argento censurée par CNN

Après X Factor en Italie, c’est au tour de CNN de se passer des services d’Asia Argento. L’actrice et réalisatrice est accusée d’avoir agressé sexuellement l’acteur Jimmy Bennett, que l’on peut voir dans son film The Heart Is Deceitful Above All Things datant de 2004, alors qu’il avait 17 ans.

Ces accusations ont poussé les responsables de CNN à enlever de son service de streaming, CNN Go, les épisodes qu’elle a tourné avec son compagnon défunt, le chef Anthony Bourdin, qui s’est donné la mort en juin à Strasbourg en France. Asia Argento a tourné avec lui à Rome et en Italie du Sud deux épisodes de Part Unknown, et a réalisé celui qui se déroule à Hong Kong.

«À la lumière des récentes informations concernant Asia Argento, CNN ne diffusera plus les anciens épisodes de Part Unknown qui la concernent jusqu’à nouvel ordre», a fait savoir un porte-parole de la chaîne à BuzzFeed News ce samedi.

Asia Argento, également l’une des voix les plus importantes du mouvement #MeToo, a démenti les accusations dont elle fait l’objet, mais a reconnu avoir versé de l’argent à Jimmy Bennett (380 000 dollars selon le New York Times qui a révélé l’affaire), selon elle sur les conseils d’Anthony Bourdain afin que le jeune acteur cesse de la harceler. Depuis, Jimmy Bennett a reçu de nombreux messages de soutien et des photos de lui et d’Asia Argento, visiblement topless tous les deux dans un lit, ont fait surface.Asia