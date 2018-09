Aucun projet pétrolier? De passage en Gaspésie, Lisée nuance sa position

Après avoir dit qu’il n’y aurait aucun projet pétrolier au Québec sous un gouvernement du Parti québécois, Jean-François Lisée a nuancé ses propos de passage en Gaspésie.

C’est dans cette région que se font les projets d’exploration des hydrocarbures Haldimand, Bourque et Galt.

Dimanche, le chef péquiste a été catégorique : «Si on est élu, il n’y aura plus aucun projet d’exploration ou d’exploitation pétrolière sur le territoire, c’est terminé !».

Lundi, lors d’un point de presse à Matane, le leader souverainiste a plutôt indiqué que ce qu’il propose, c’est qu’il n’ y aura plus de «nouveau projet».

« Haldimand ne sera pas réalisé. Pour les deux autres projets, [Galt et Bourque], nous donnerons notre accord si un BAPE conclut que le projet est acceptable et si ces projets diminuent notre empreinte écologique », a-t-il précisé, flanqué du député sortant Pascal Bérubé et de la candidate dans Gaspé, Megan Perry-Melançon.