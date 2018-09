Cinq trucs pour éviter les bouchons

C’est jour de rentrée mardi et la conduite s’annonce laborieuse sur les routes de la grande région de Montréal en raison des nombreux travailleurs qui devront affronter la lourdeur des détours causés par les 40 chantiers majeurs qui sont toujours en cours.

Quoi faire pour rendre votre trajet moins pénible?

«Il est très important de se méfier de ses habitudes, surtout le jour de la rentrée qui est vraiment chargée sur le réseau», a prévenu Philippe Sabourin, porte-parole de la Ville de Montréal.

Outils numériques dernier cri, moyens de transport ou stationnements incitatifs. Les options offertes aux automobilistes sont nombreuses, mais souvent méconnues.

Outils numériques

La société de transport Exo met à disposition un planificateur de trajet. Vous entrez votre lieu de départ, votre lieu d’arrivée, ainsi que l’heure qui vous convient et l’application calculera l’option la plus rapide pour vous.

«Exo intègre tous les types de transport, y compris la marche ou le covoiturage, donc ça donne une information complète sur vos besoins», a indiqué Maxime Lachance, chroniqueur à Radio Circulation 730.

Pour ceux qui ne peuvent pas laisser leur auto, l’application Waze donne les informations en direct sur l’état de la circulation, les chantiers et les détours pour éviter les mauvaises surprises.

Trains de banlieues

Ils sont généralement bien connus du grand public, mais certaines lignes demeurent sous-utilisées, même en période de pointe.

«On a pourtant de très bons retours de la part des usagers qui tombent en amour avec ce mode de transport», a assuré M. Lachance, qui cite notamment son confort et sa rapidité. La société Exo met en service six lignes qui se rendent toutes au centre-ville de Montréal et visent 95 % de ponctualité.

Bus express

La plupart des municipalités des couronnes de Montréal ont des lignes d’autobus qui se rendent directement aux extrémités des lignes de métro. «Ces autobus ne s’arrêtent pas ou peu et empruntent les voies réservées, donc ça peut aller très vite», a précisé M. Lachance.

Stationnements incitatifs

«Le cocktail de transports, c’est la meilleure option», a affirmé Philippe Sabourin, porte-parole de la Ville de Montréal.

Le principe est simple: stationner son auto pour monter dans un transport collectif. Certains stationnements sont très achalandés, mais d’autres sont sous-utilisés. «C’est le cas du stationnement du boulevard Saint-Martin, à Laval, qui compte près de 300 places, et permet ensuite de prendre une navette vers la station Pie-IX de la ligne verte», a indiqué M. Lachance.

Au total, il existe 61 stationnements incitatifs dans la région de Montréal.

Autos électriques

Troquer son véhicule à essence pour une auto électrique n’a pas qu’un intérêt environnemental. Plusieurs voies réservées acceptent également ce type de véhicule aux heures de pointe du matin et du soir. De plus, les péages des autoroutes 30 et 25 sont gratuits pour les voitures électriques munies d’un transpondeur.