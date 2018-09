Des places publiques pour retenir l'eau de pluie

Des pluies diluviennes se sont abattues un peu partout sur le sud du Québec depuis 24 heures. Montréal envisage de créer des bassins de rétention pour faire face à des coups d'eau soudains.

La Ville va s'inspirer de Rotterdam, dans les Pays-Bas, qui a construit un parc avec bassin pour retenir l'eau des pluies exceptionnelles. Lorsqu'il ne pleut pas, l'endroit ressemble aux autres parcs, avec espaces pour jouer et se reposer.

Selon le météorologue Gilles Brien, il faudra s'habituer aux épisodes de pluie diluvienne. «On voit de plus en plus des cellules fortes, des orages plus fréquents. Cet été, en 2018, tout ce qu'on a connu dans la région de Montréal, c'est pratiquement des averses et des orages de nature convective», explique-t-il.

Il précise que ces cellules d'orages se déplacent très lentement. «Donc, en faisant, du surplace, elles peuvent vous déverser 50, 60 millimètres de pluie en moins d'une heure», ajoute-t-il.

La Ville de Montréal veut donc aménager sur son territoire la version banlieue de ce type de bassin multifonctionnel. Lorsqu'il y a des précipitations importantes, l'eau se déverse dans ce bassin et l'accès au parc est interdire s'il y a accumulation d'eau au fond du bassin.

Les bassins de rétention d'eau pluviale de Saint-Constant font partie du réseau d'égouts. Ils permettent d'éviter les débordements en cas de forte averse.

Pour ce qui est de Montréal, un projet pilote pourrait voir le jour l'an prochain. Les arrondissements sont également invités à cibler des places publiques qui pourraient devenir des parcs avec bassins de rétention d'eau de pluie.