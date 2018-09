Des promesses électorales qui coûtent cher

Pour le moment, Québec solidaire est le seul parti qui a dévoilé son cadre financier et déjà même s’il reste 27 jours de campagne, les partis politiques seront forcés d’écrire leur prochain budget à l’encre rouge s’ils souhaitent honorer toutes leurs promesses électorales. TVA Nouvelles a sorti sa calculatrice pour vous expliquer.

Les promesses de tous les partis ramèneraient le Québec en déficit. En date d'aujourd'hui, les surplus générés après le remboursement de la dette ne suffisent même pas à financer toutes ces premières promesses. La raison est fort simple: les partis ont promis trop d'argent neuf.

Québec solidaire demeure le parti aux promesses les plus dispendieuses. Plus de 6 milliards et demi de dollars. Suivent les troupes de François Legault qui devront trouver plus de 3 milliards de dollars par année pour financer leurs annonces.

De leur côté, les libéraux ont promis de dépenser près de 2 milliards d'argent neuf par année. Le Parti québécois reste le moins dépensier; ses engagements totalisent 337 millions annuellement.

À ce stade-ci de la campagne, les partis manquent de transparence selon un chercheur de l'Institut économique de Montréal. «Ce serait bien plus honnête de dire: 'Voici une nouvelle dépense, je la finance de telle façon"», dit Germain Belzile.

Surtout que le Québec n'est pas à l'abri d'une récession selon l'économiste Martine Hébert.

«On n'est pas à l'abri de soubresauts économiques même dans les mois, les années à venir. Alors, il faut se garder de trop engendrer de nouvelles dépenses», soutient-elle.

Des promesses peut-être exagérées, néanmoins réalisables selon un autre analyste. «Les ordres de grandeur, dont il est question dans la campagne pour tous les partis, ils sont absolument gérables pour à peu près n'importe quel ministre des finances», avance Guillaume Hébert.

Québec solidaire privilégie les infrastructures et le transport en commun. L'éducation est au coeur des promesses libérales, comme celles du PQ et la CAQ s'est concentrée sur les familles.

Rapidement, les partis politiques devront révéler leurs choix. Vont-ils générer des déficits, piger dans les surplus de l'État ou encore augmenter nos taxes et nos impôts? Car en matière de finances publiques, leur crédibilité dépend de leur transparence.