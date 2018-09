Drake à Montréal pour deux soirs

Drake s’apprête à prendre d’assaut la scène du Centre Bell. Et il ne sera pas seul ; le rappeur canadien a fait appel à la formation américaine Migos pour la tournée, Aubrey & the Three Amigos, de passage à Montréal mardi soir et mercredi. Voici cinq choses à savoir en attendant les deux spectacles en sol montréalais.

Des écrans omniprésents

Les images circulant sur les réseaux sociaux illustrent bien ce que les critiques ont maintes fois souligné : Drake a mis le paquet afin d’en mettre plein la vue. Non seulement des écrans géants sont suspendus au-delà de la scène (centrale, qui plus est), mais cette même scène se transforme en écran au fil du spectacle. On pourra donc voir, entre autres, le rappeur canadien (presque) littéralement marcher sur l’eau à l’occasion de la pièce Know Yourself, durant laquelle le plancher projettera des images de vagues en pleine motion.

Migos bien présent

Le trio hip-hop américain Migos ne se contentera pas de réchauffer la foule en première partie du spectacle. Takeoff, Quavo et Offset devraient en effet revenir sur scène en cours de soirée pour un segment où ils offriront certains titres (dont leur succès Walk It Talk It et Versace) en duo avec Drake.

Un programme costaud

Une chose est certaine : les fans de Drake (de son vrai nom Aubrey Drake Graham) en auront pour leur argent. Si on se fie aux représentations précédentes de la tournée du Canadien, ce sont jusqu’à 43 chansons (!) qui seront revisitées sur la scène du Centre Bell. Au programme : les hits incontournables (dont les indéfectibles Started From the Bottom et Hotline Bling), mais également plusieurs pièces de Scorpion, son plus récent album.

Un spectacle lucratif... pour certains fans

À chacun des concerts de cette tournée entamée le mois dernier, un spectateur chanceux court la chance de repartir à la maison les poches bien remplies. En milieu de parcours, la scène se transforme en terrain de basketball où Drake invite un fan à un défi de lancer. Le prix en jeu ? Jusqu’à 25 000 $. Une bonne raison pour les détenteurs de billets de pratiquer leurs prouesses d’ici aux concerts de cette semaine...

Solidarité ontarienne

En plus de Migos, Drake a décidé de donner un coup de pouce au jeune rapper Roy Wood$ en l’invitant à se produire en ouverture de soirée pour la première moitié de sa tournée. Le jeune ontarien de 22 ans était d’abord venu à Montréal, en solo, au printemps dernier afin de présenter les pièces de son tout premier album, Say Less, paru en décembre dernier.