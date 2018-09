Effrayé par des gens, un orignal se noie en traversant le lac Champlain

Un orignal qui avait traversé le lac Champlain à la nage entre les États de New York et du Vermont s'est finalement noyé en raison de la présence de gens qui s'étaient massés pour l'observer.

Selon ce qu'a rapporté la chaine WCAX de Burlington, l'orignal a traversé le lac à la nage pour atteindre la rive au Vermont à la hauteur de South Hero, en plein milieu du lac Champlain, samedi.

Malheureusement pour lui, l'orignal a atteint la rive à proximité d'une piste cyclable. Des personnes ayant aperçu l'animal ont cherché à l'approcher pour l'observer de plus près et prendre des photos. Se sentant menacé, l'orignal a donc retraité dans le lac, où il a finalement succombé à la fatigue et s'est noyé.

«La meilleure chose à faire, c'est de se tenir loin [d'un orignal], a réagi un responsable du département de la faune et de la pêche du Vermont, Robert Currier, en entrevue avec WCAX. Si un orignal se sent menacé, il va réagir en quittant les lieux ou en attaquant et, évidemment, on ne veut pas que quelqu’un se fasse agresser.»

M. Currier a précisé qu'il est peu commun de voir un orignal traverser le lac Champlain à la nage.