EN IMAGES | Un député caquiste vedette de... Fort Boyard!

Le député d’Arthabaska a vécu une «soirée de nostalgie», où il s’est remémoré de «beaux souvenirs», dimanche.

Éric Lefebvre a en effet visionné une vidéo de son passage à la populaire émission Fort Boyard animée par Marie-Soleil Tougas et Guy Mongrain!

Il a d’ailleurs partagé quelques images de sa participation au jeu télévisé diffusée à TVA en 1995, sur ses médias sociaux.

«C’était la deuxième année de l’émission, alors il y avait un engouement assez incroyable. Il y avait eu 5900 inscriptions pour aller faire l’émission. Ils ont choisi 100 équipes finalistes pour aller passer des tests physiques à Montréal au Stade olympique et sur les 100 finalistes, ils avaient pris 10 équipes pour tourner 10 émissions à La Rochelle», a-t-il raconté en entrevue avec Zone Assnat.

Celui qui est enseignant en activité physique de formation faisait partie d’une équipe bien en forme!

«Je travaillais dans un centre de conditionnement physique pendant tout mon bac à Trois-Rivières. J’étais avec le patron du gymnase où je travaillais, qui s’appelait Robert Barrette, et Patricia Beaudoin qui était une membre du gymnase que j’avais choisi parce que c’était probablement la fille la plus en forme du gymnase», s’est-il souvenu.

Puisqu’elle était en très bonne condition physique, l’équipe d’Éric Lefebvre a eu droit à plusieurs épreuves ardues.

«Ils nous avaient donné des épreuves assez difficiles au niveau physique. On n’avait pas eu de bibittes, d’araignées ou de souris! Nous, c’était toutes des épreuves de force et d’endurance. Et à la fin, les indices pour avoir le mot clé, c’était “Noël”, “bois”, “abattre”. Là on hésitait entre “sapin” ou “arbre”. Moi, comme capitaine, à un moment donné j’ai tranché. On a placé le mot “sapin” et la réponse était... “arbre” (rires). Les boyards ne sont pas tombés à la fin. J’étais bien déçu de ça [...] mais ç’a été une de mes plus belles expériences à vie!», a-t-il conclu.