La copine de Justin Bieber ignore les critiques sur ses fiançailles

Hailey Baldwin et Justin Bieber se sont fiancés en juillet dernier, deux mois à peine après s'être réconciliés, et la mannequin de 22 ans a vite été critiquée pour la rapidité avec laquelle sa relation avec le chanteur a évolué. Cependant, dans une interview pour le magazine australien Stellar, elle affirmé qu’elle n’était pas affectée par ces critiques et qu’elle avait hâte de se marier.

«Je suis plus qu'excitée, a-t-elle déclaré à propos de son mariage à venir. Je ne pense pas que (les critiques) m'ont vraiment affectée. J'ai appris à faire de mon mieux pour ignorer la négativité en ce moment afin de pouvoir profiter de cette période de ma vie.» Ses commentaires font suite à un article du magazine Grazia suggérant qu'elle était «dépassée» par l'organisation du mariage après que plusieurs photos du couple, où ils apparaissaient tristes et submergés par l'émotion, ont fait surface.

Le magazine a également rapporté que le chanteur 24 ans se mettait «une pression immense» pour que son mariage soit un succès, alors que ses parents se sont séparés quand il n'avait que 13 mois. Le chanteur de Love Yourself a d'ailleurs fait référence à la relation de ses parents en confirmant ses fiançailles surprises sur Instagram et il étudie apparemment le livre religieux The Meaning of Marriage (Le sens du mariage en français) de Timothy Keller afin de créer un environnement stable pour lui et sa fiancée. «Il veut que ce mariage fonctionne plus que tout, avait expliqué la source. En plus de lire le livre, il étudie des versets bibliques pertinents et les partage avec Hailey.»

Le jeune couple s'est fiancé lors de vacances romantiques aux Bahamas le 7 juillet et a confirmé la nouvelle sur Instagram deux jours plus tard.