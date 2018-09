Inscrire son nom sur un billet de loto, rien de plus normal, mais inscrire celui d’une femme rencontrée il y a six avec laquelle il n’a jamais entretenu de relation et dont il a perdu la trace a de quoi surprendre. C’est ce qu’a fait Gilles Mélançon de Drummondville et il a gagné six millions!

Quand il a eu la confirmation qu’il avait bien gagné, il a retrouvé la mère de famille de plusieurs enfants qu’il avait rencontré dans un cours de relations humaines. La femme avait selon M. Mélançon de bonnes valeurs et il a tenu à lui offrir l’argent. Cette dernière lui a toutefois remis trois millions.

«Ça me faisait plaisir à moi et à un paquet de gens. J’ai donné à 22 ou 23 personnes. Il me reste trois millions. J’ai donné un million et demi et j’ai placé un million et demi. Ça va rapporter et je vais pouvoir faire autre chose avec», a raconté à Denis le généreux homme de 65 ans.

Écoutez son entrevue complète dans la vidéo ci-haut.