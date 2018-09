Ce n’est pas peu dire que la journée de congé «improvisée» du chef de la CAQ, François Legault, en fin de semaine a divisé les participants de «La Joute».

«Quelle controverse absolument ridicule (...) Une campagne électorale ce n’est pas un Ironman ou un concours d’endurance physique. On n’est pas en train d’élire un lapin rose Energizer. C’est un concours de leadership», a lancé Emmanuelle Latraverse.

Caroline St-Hilaire n’était pas du tout de cet avis.

«Ça a été une semaine horrible pour la CAQ. Vendredi, ça ne marche pas bien et là paf, on nous annonce une journée de congé. Ça sent la panique», a-t-elle dit.

