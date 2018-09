Les amateurs de course automobile manifestent

Les amateurs de course automobile et autres sports motorisés se sont présentés devant l’Assemblée nationale par centaines, lundi, pour «sauver» leur industrie.

De l’avis des manifestants, les amendes salées remises aux pistes de course sont de plus en plus fréquentes, tout comme les contestations de citoyens devant les tribunaux au sujet de la pollution sonore. Certaines pistes seraient même menacées de fermeture, avancent-ils.

«C’est une marche pacifique pour montrer le vrai visage des gens du sport motorisé», explique le promoteur Martin D’Anjou, qui a lancé le mouvement.

«Pour une fois dans l’histoire de l’industrie du sport motorisé, on se rassemble afin de montrer aux gens qu’on n’est pas seulement des bruleux de gaz de fin de semaine et qu’on est une industrie à part entière qui génère des centaines de millions de dollars annuellement dans l’économique du Québec», poursuit-il.

Le cas de la piste d'accélération de Pont-Rouge illustre bien les revendications des manifestants, selon lui. L’endroit a récemment fait l’objet d’une mise en demeure de la part d’une vingtaine de citoyens, ce qui a poussé son propriétaire à faire cesser les activités temporairement.

Environ 400 personnes se sont massées devant le parlement et ont entamé, en début d’après-midi, une courte marche sur la colline parlementaire.

Plusieurs personnalités se sont portées à la défense du mouvement, dont l’humoriste Michel Barrette et le hockeyeur Patrice Brisebois. Des représentants de la Coalition avenir Québec et du Parti conservateur du Québec sont également sur place.