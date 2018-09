L’incroyable penthouse des résidences du Ritz-Carlton est à vendre

L’argent ne fait peut-être pas le bonheur, mais il peut vous permettre de vous acheter un superbe beau condo à Montréal comme l’incroyable et pratiquement surréel penthouse des résidences du Ritz-Carlton au centre-ville.

Pour le prix de 9 500 000 $, ce luxueux logement sur deux étages avec une vue époustouflante sur le centre-ville ou la montagne pourrait être à vous. Vous pourriez profiter de trois chambres à coucher avec chacune une salle de bains attenante, une salle d’eau, une magnifique cuisine, d’un hall d’entrée spacieux et d’espaces de vie commune tout simplement parfaits.

Viens avec ce penthouse, une sublime terrasse pleine de verdure qui longe la bâtisse et qui offre une vue à faire rêver.

Attention toutefois, le luxe vient aussi avec des frais de condo qui s’élèvent à un peu plus de 80 000 $ par an. La taxe municipale n’est pas à négliger non plus puisqu’en 2018 elle est de 49 694$.