«On est numéro un! On est la province la plus imposée au Canada, on est troisième au monde après le Danemark et l’Islande!»

Les Québécois restent les plus imposés

Richard Martineau a dénoncé ce portrait peu réjouissant de la fiscalité québécoise dans le cadre de sa chronique «Réveillez-Vous», diffusée au Québec Matin.

«On aime ça les programmes sociaux chromés mur à mur. C’est Noël à longueur d’année. Des subventions, des allocations, des déductions, des crédits d’impôt, des garderies, en veux-tu en v’là!»

Au-delà de tout cela, Richard Martineau croit que malgré tout, le contribuable n’en a pas pour son argent.

Il souligne que plusieurs, en plus de payer des impôts, doivent également payer à nouveau pour envoyer leurs enfants à l’école privée, ou même voir un médecin au privé compte tenu du temps d’attente parfois très long au public.

Il ajoute que les immigrants investisseurs n’ont pas d’intérêt à s’installer au Québec pour ces raisons.

«Le contribuable au Québec c’est comme un tube de pâte à dents, tu penses qu’il n’en reste plus, mais li en reste encore!»

