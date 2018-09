Paraplégique depuis février, elle refuse de se laisser abattre

À peine plus de six mois après un accident de motoneige qui l’a rendue paraplégique, une courageuse jeune femme mord dans la vie plus que jamais même si elle a perdu l’usage de ses jambes. Parachute, cyclisme, karting, moto, ski nautique, rien ne l’arrête.

Camille René a un moral à toute épreuve. Elle a bien eu des moments de découragement depuis qu’un bête accident de motoneige l’a paralysée de la taille jusqu’aux pieds le 3 février dernier, mais rien pour l’empêcher d’avancer. «Ça a été dur un petit deux jours en arrivant au centre de réadaptation et une semaine en revenant à la maison», lance-t-elle avec fierté, déterminée à ne pas se laisser abattre.

Dès les premiers jours, l’objectif de celle qui se décrit comme étant «un peu hyperactive» était de retrouver son autonomie et sa vie d’avant.

«Je voulais être 100 % autonome, je ne voulais pas dépendre de personne. C’est une nouvelle vie complètement parce que tout est différent, mais je ne voulais pas m’écraser», explique Mme René, précisant qu’elle a dû s’adapter malgré tout au fait d’être confinée à un fauteuil.

«Je ne pouvais jamais rester assise bien longtemps, mais là, comme je suis obligée, je devais me trouver quelque chose pour bouger», lance la jeune femme de 23 ans, qui s’était confiée au «Journal de Québec» en février.

Vie remplie

Sortie de l’institut de réadaptation deux mois après son accident, Camille René s’est lancée dans une nouvelle discipline, le paracyclisme, une semaine à peine après son retour à la maison. Et comme elle ne vit pas à moitié, la jeune femme a déjà participé à ses premiers championnats canadiens et du monde de la discipline, à Saguenay et à Baie-Comeau.

«J’ai terminé dernière, mais je n’avais pas d’attentes, je viens à peine de commencer. C’était juste le fun de vivre l’expérience, de participer à ça», raconte la nouvelle athlète.

Et au-delà du vélo à bras, pas question pour Camille de ne pas réaliser les rêves qu’elle avait avant d’être en fauteuil roulant. Ce n’est certainement pas son accident qui allait l’empêcher, par exemple, de sauter en parachute.

«C’est dur de décrire la force du sentiment que j’ai ressenti, cette liberté-là. C’est un feeling que j’ai adoré», s’émeut celle qui a aussi fait du karting et qui a passé son permis de moto adaptée au cours de l’été.

«C’est pas mal tout ce que j’aurais voulu faire avant l’accident. Je ne voyais pas de raison de m’empêcher, j’ai les mêmes idées, je les fais juste différemment maintenant.»

Heureuse et sereine

Lorsqu’on lui demande si elle est parvenue à accepter sa paraplégie, Camille René n’hésite pas une seconde. Évidemment, certaines journées sont plus difficiles, mais «des bouts rough», elle en avait aussi «quand elle avait ses jambes».

«J’ai accepté ce qui m’est arrivé et je suis heureuse. Avant l’accident, je me disais que je ne vivrais jamais sans mes jambes et le sort a voulu que ce soit exactement ce qui m’arrive. Mais en faisant tout ce que j’ai fait, en remontant à moto, j’ai compris que tout était faisable. Ça m’a tellement fait du bien», confie la jeune femme, qui souhaite voir les gens s’inspirer de son courage.

«J’ai compris dans tout ça qu’il n’y a rien d’impossible.»