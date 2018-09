Bond des enquêtes de harcèlement au gouvernement fédéral

Le nombre d’enquêtes de harcèlement a bondi de façon importante l’an dernier au sein de l’appareil fédéral, faisant aussi grimper la facture, dans la foulée des mouvements de dénonciation des abus tels que #moiaussi.

Une compilation réalisée par «Le Journal de Montréal» auprès d’environ la moitié de la fonction publique démontre que les frais pour ces enquêtes ont augmenté de 40 % l’an dernier, passant de 1,3 million $ à 1,8 million $. Pendant ce temps, le nombre de ces enquêtes a quant à lui grimpé de 25 %.

Comme le gouvernement canadien ne centralise pas les données sur les enquêtes de harcèlement, il est difficile d’obtenir le portrait global de la situation. Nous avons donc demandé aux plus importants ministères de nous fournir leurs chiffres. La compilation représente ainsi la moitié des 260 000 fonctionnaires, soit 130 000 employés, répartis dans huit ministères.

Briser le silence

Les victimes de harcèlement sont plus enclines que jamais à briser le silence, grâce notamment aux mouvements mondiaux tels que #moiaussi, qui ont entraîné une déferlante de dénonciations. Le secteur public n’échappe pas à la tendance, constatent de nombreux experts. Résultat: les enquêteurs externes embauchés par Ottawa pour faire la lumière sur les plaintes de harcèlement peinent à fournir à la demande.

Le fédéral a en effet généralement recours à de coûteux services externes pour gérer ses dossiers complexes de harcèlement. Chaque enquête coûte en moyenne 25 000 $.

«Au cours des trois dernières années, nous avons vu une tendance à la hausse concernant le besoin de faire ce type d’enquête [...] afin que des comportements répréhensibles soient dénoncés et abordés», admet un porte-parole d’Emploi et Développement social Canada, Christopher Simard.

Beaucoup moins chères, les enquêtes internes sont déclenchées la plupart du temps pour régler les cas moins lourds, et coûtent quelques milliers de dollars, puisqu’elles sont menées par des fonctionnaires.

Certains ministères font d’ailleurs exclusivement affaire avec des firmes indépendantes pour gérer ces dossiers. D’autres alternent entre les deux méthodes.

Harcèlement sexuel

Mais les entreprises spécialisées en ressources humaines ont clairement la cote, selon huit spécialistes qui ont comme client le gouvernement fédéral et interrogés par «Le Journal de Montréal». La hausse des enquêtes externes a d’ailleurs bondi de 33 % dans la dernière année, par rapport à 15 % pour les examens internes.

Les enquêtes pour harcèlement sont plus nombreuses, mais leur nature a aussi changé dans les derniers mois, note une spécialiste dont le fédéral est le plus gros client depuis près de 20 ans.

«Dernièrement, il y a plus de plaintes pour harcèlement sexuel. Avant, j’avais rarement ce genre de plainte», constate Carol Paschal.

Les données compilées par «Le Journal de Montréal» semblent indiquer que seulement une fraction des cas de harcèlement mènent à une enquête en bonne et due forme. En effet, un sondage publié au printemps indiquait que près d’un fonctionnaire sur cinq dit avoir vécu une forme de harcèlement au cours des deux dernières années.

Exemples dans les ministères

Services correctionnels Canada

2016-2017

270 000 $

25 enquêtes

2017-2018

502 000 $

40 enquêtes

Agence des services frontaliers

2016-2017

107 000 $

13 enquêtes

2017-2018

280 000 $

28 enquêtes

Emploi et Développement social Canada

2016-2017

320 000 $

18 enquêtes

2017-2018

406 000 $

25 enquêtes

Forte hausse des enquêtes pour harcèlement*

2016-2017

1,25 million $

67 externes, 54 internes = 121

2017-2018

1,75 million $

89 externes, 62 internes = 151

*données compilées par le «Journal de Montréal» et concernant environ la moitié de la fonction publique fédérale.

Des inspecteurs débordés

Les enquêteurs indépendants en matière de harcèlement engagés par le fédéral sont débordés, à tel point que le gouvernement songe à embaucher plus d’entreprises privées pour répondre à la demande.

«En 20 ans de carrière, je n’ai jamais vu cela, laisse tomber la consultante Margaret Michaels. Je n’ai jamais été aussi occupée. Les gens tolèrent de moins en moins les comportements inappropriés.»

Depuis des années, le fédéral a sélectionné environ 20 firmes pour régler ses cas de harcèlement. Mais la hausse soudaine du nombre d’enquêtes dans la fonction publique, au cours des derniers mois, force Ottawa à allonger sa liste de consultants qualifiés.

«Un plus grand nombre de firmes présélectionnées permettrait d’améliorer l’accès aux services d’enquêteurs pour les ministères», soutient une porte-parole du département, responsable de signer ces contrats au nom de l’ensemble du gouvernement canadien, Michèle LaRose.

Trop de travail

Cumulant près de 20 ans d’expérience dans les enquêtes pour harcèlement, Carol Paschal admet être incapable de tenir le rythme, particulièrement depuis le début de l’année.

«J’ai dû refuser une douzaine d’enquêtes du fédéral depuis le début de l’été. J’ai tout simplement trop de travail», confie-t-elle.

Six autres firmes faisant affaire avec la fonction publique fédérale ont confirmé au «Journal de Montréal» avoir observé eux aussi la même tendance.

Un patron chez Commissionnaires Ottawa, Paul Guindon, soutient que le privé est de plus en plus sollicité, puisqu’il «remplit un vide».

«Il y a plus de demandes et le fédéral manque d’expertise à l’interne», explique-t-il.

Les victimes ont aussi de plus en plus tendance à exiger le traitement de leur dossier à l’externe, car ils ont «l’impression que le processus est plus transparent», ajoute Mme Paschal.

«Les employés n’ont pas toujours confiance dans leur ministère. Mais ce n’est pas toujours justifié. Ce n’est pas toujours une perception qui est juste», croit-elle, rappelant que le recours au privé a un coût.

«C’est dispendieux pour le gouvernement. Ça, c’est l’autre côté de la médaille», dit-elle.