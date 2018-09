Caire doit mettre fin à sa carrière politique, selon Lisée

Dans la tourmente, le député caquiste Éric Caire doit mettre fin à sa carrière politique, estime Jean-François Lisée.

«Tu es député, tu prends un prêt d’un maire important de ton comté, si tu n’as pas compris que ce n’était pas éthique, tu n’as pas d’affaire en politique, a lancé le chef péquiste mardi, de passage en Gaspésie. Moi je pense que sa carrière devrait être terminée».

Le chef péquiste ne comprend pas comment son adversaire caquiste François Legault peut encore envisager de nommer à un poste de ministre Éric Caire, qui a accepté avec sa conjointe un prêt de 55 000 $ du maire Émile Loranger de L'Ancienne-Lorette.

«Si le cas (Éric) Caire avait eu lieu dans un autre parti, M. Legault demanderait sa démission. Alors la crédibilité de M. Legault en matière d’éthique, il vient de la gaspiller complètement», a-t-il insisté, après avoir taquiné le poisson quelques minutes au quai municipal de Carleton-sur-Mer.

Jean-François Lisée estime que le député sortant de La Peltrie s’est tout simplement disqualifié sur le plan éthique. «Si c’était dans mon parti, je dirais la même chose», a-t-il renchéri.

«Ça fait des années qu’il parle d’éthique, c’est ‘monsieur éthique’, et dès le test du réel, il manque à l’éthique. (...) Il y a des conséquences à briser l’éthique, en politique, on doit être exemplaire, M. Caire n’est pas exemplaire et M. Legault, franchement, déçoit énormément».