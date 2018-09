Calèches Québec met la clé sous la porte

Calèches Québec, le plus grand propriétaire de permis de calèches de la capitale nationale, cessera ses opérations à la fin octobre.

C’est du moins ce que stipule un avis de cessation d’emploi qui a été transmis à un cocher de l’entreprise et dont «Le Journal de Québec» a obtenu copie.

Selon le syndicat des employés, qui étaient en grève depuis six semaines, un avis semblable a été transmis le 30 août dernier à l’ensemble des cochers et des palefreniers de l’entreprise.

Le conflit de travail avait éclaté le 26 juillet lorsque les cochers, sans convention collective depuis plus d’un an, avaient déclenché une grève. Ils se plaignaient de leurs conditions salariales et du traitement des chevaux.

L’employeur avait répliqué par un lock-out et accusait les syndiqués de mauvaise foi.

Vers une coopérative

Les syndiqués se disent maintenant prêts à fonder une coopérative afin de racheter l’entreprise et de poursuivre les activités.

«On est encore aux étapes préliminaires de ça, mais c’est un projet effectivement qu’on a commencé à réfléchir à partir du moment où le patron a commencé à faire des menaces de fermeture, et ça fait déjà plusieurs années de ça», a affirmé le délégué syndical Vincent Boissonneault.

Les cochers se défendent d’avoir poussé volontairement leur ancien patron à jeter la serviette.

«Par rapport aux allégations de notre employeur quant au fait qu’il y aurait un complot pour le mettre en faillite, c’est complètement stupide. Ça tient du délire, de la schizophrénie paranoïde et du délire de persécution», a soutenu M. Boissonneault.

Il ajoute que les syndiqués seraient prêts à retourner à la table des négociations, «mais pas dans n’importe quelle condition».

Calèches Québec détient 14 des 17 permis de calèches dans la capitale.

L’entreprise n’a pas retourné les demandes d’entrevue du «Journal de Québec».