Centre Bell: le terrain de jeu de Drake

C’est un Drake «cool» et relax qui s’est amené sans stress dans un Centre Bell rempli jusqu’aux plus hauts gradins de 20 900 personnes, mardi, décrétant que l’amphithéâtre montréalais devenait son terrain de jeu pour les prochaines heures, dans un véritable tourbillon d’effets spéciaux, de pétarades et de projections tapageuses.

Arrivé plus de 30 minutes plus tard que prévu, à 21 h 35 au lieu de 21 h, le rappeur torontois a néanmoins de quoi être au-dessus de ses affaires: il offre tout un «show».

La mise en scène de la tournée «Scorpion», qui couronne la sortie de l’album du même titre, le cinquième de Drake, en juin dernier, évoque un immense terrain sportif avec sa plateforme centrale rectangulaire et son bloc d’écrans descendant du plafond, comme dans les arénas.

Une sympathique joute de basketball a d’ailleurs introduit le segment final, à l’approche de 23 h, au grand plaisir de la salle, qui s’est amusée de l’intermède. On sait que Drake est un ardent partisan des Raptors de Toronto.

Martin Chevalier / JdeM Prestation du rappeur canadien Drake au Centre Bell le mardi 4 septembre 2018

Sinon, danseurs, jets de fumée, explosions et diffusion d’images spectaculaires accompagnent admirablement bien Drake dans son opération de séduction commerciale, qui atteint droit la cible. Désormais autant personnage médiatique que chanteur - seulement récemment, des policiers ont craint de le voir associé à des groupes de motards criminalisés, tandis que Kim Kardashian a nié avoir entretenu une liaison avec lui -, Drake beurre épais pour entretenir sa popularité, et la réponse est favorable. Même les plus tièdes de ses enchainements mi-parlés, mi-chantés auraient du mal à résister à ses charismatiques tableaux savamment orchestrés et soigneusement montés.

Entre autres déferlantes d’énergie, mardi, le numéro incluant le trio hip-hop américain Migos, qui avait réchauffé l’ambiance en début de soirée avec le support indéfectible de la foule, sur «Walk It Talk It», était irrésistible. Peu après, l’assemblage des succès «One Dance», «Hotline Bling» et «Fake Love», entre autres, a été littéralement gueulé par l’assistance, preuve de l’amour inconditionnel des fidèles de Drake pour leur demi-dieu des palmarès.

Quant à l’auditoire, il témoignait de la large influence du bien-aimé Drake, peuplé de préadolescents et de demoiselles en talons aiguilles comme de quinquagénaires.

Drake se produit à nouveau à Montréal mercredi.