EN VIDÉO | Des camions soufflés comme des jouets par des vents destructeurs

Le typhon destructeur qui s’est abattu sur le Japon mardi a fait place à des scènes comme on en voit rarement: aéroport inondé, véhicules emportés par le vent, vagues gigantesques.

Au moins deux camions ont par ailleurs été soufflés et emportés par les vents alors qu’ils se trouvaient sur un pont.

L’un des deux véhicules, une fourgonnette a été soufflée avec tant de force qu’elle en a fait des tonneaux.

Un camion semi-remorque qui semble vide, a également été pris dans le vent. Le véhicule est tombé sur le côté avant d’être poussé sur plusieurs mètres par les rafales.

Ces images font partie des nombreuses séquences largement diffusées sur les réseaux sociaux pendant la tempête.

Ce typhon est le plus violent à avoir frappé directement l'archipel en 25 ans, a fait au moins six morts et 170 blessés.

Les médias locaux ont fait état d'au moins six décès, dont celui d'un homme de 71 ans pris au piège d'un bâtiment qui s'est effondré, après le passage du cyclone Jebi, qui a plongé le pays sous des pluies diluviennes et des vents violents, avec des rafales atteignant 220 km/heure par endroits.

Une autre personne se trouvait dans un état critique, et quelque 170 blessés sont à déplorer.