«La chute de Sparte» en DVD le 11 septembre

Le film «La chute de Sparte», du réalisateur Tristan Dubois, sera disponible en DVD, en VSD et sur iTunes le mardi 11 septembre prochain.

Le long métrage inspiré du roman pour adolescents du même titre de Biz, qui a coscénarisé la version cinématographique avec Tristan Dubois, raconte l’histoire de Steeve Simard (Lévi Doré), 16 ans, un finissant du secondaire qui peine à communiquer avec ses parents et ses camarades de classe.

Intellectuel, misanthrope et doté d’un grand sens critique, le garçon n’a qu’un seul ami, Virgile (Jonathan St-Armand), et trouve refuge dans la lecture et la musique. Un incident avec la brute de l’équipe de football de son école l’obligera toutefois à délaisser son monde imaginaire.

Sorti au cinéma le 1er juin dernier, «La chute de Sparte» a récolté plus de 200 000 $ aux guichets québécois, et rassemble aussi à son générique Lili-Ann de Francesco, Karl Walcott, Simon Duchesne, Marianne Farley et Gabriel Sabourin.

Le DVD offrira en bonus exclusif 16 capsules d’entrevues ludiques avec les comédiens et les créateurs de «La chute de Sparte», dans lesquelles ceux-ci raconteront leur expérience du tournage.