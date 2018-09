Le député Guy Leclair arrêté pour alcool au volant

Nouveau coup dur pour Jean-François Lisée: il a dû admettre mardi qu’il savait que son député Guy Leclair a de nouveau été arrêté pour alcool au volant.

Le député de Beauharnois aurait refusé de se soumettre à l’alcootest, le 13 juillet dernier, après avoir été intercepté dans son véhicule qui se trouvait en marche dans un stationnement de Salaberry-de-Valleyfield.

Joint par TVA Nouvelles, le député nie la version des policiers et affirme avoir soufflé à deux reprises dans l’éthylomètre. De plus, Guy Leclair affirme qu’un témoin pourra corroborer ses dires.

Jean-François Lisée affirme que son député l’a informé de la situation le 24 août dernier, soit juste après le déclenchement des élections. Le parti n’a pas rendu l’information publique.

Le député de Beauharnois demeure candidat, a assuré le chef du PQ. «Il clame son innocence, il ne comprend pas pourquoi le policier a la version qu’il a. Alors j’ai dit : écoute, si l’accusation est portée, tu donneras ta version, si ça devient public, tu donneras ta version», a résumé Jean-François Lisée.

«Je sais qu’il rencontrait ses militants, en ce moment, maintenant que c’est sorti dans les médias, il rencontre ses militants pour donner sa version. Et puis, je lui ai parlé tout à l’heure et je lui ai dit : là, tu vas voir les journalistes, tu dis toute la vérité, comme tu l’as vécue et ensuite on verra les faits.»

Guy Leclair avait déjà été arrêté pour conduite avec les facultés affaiblies en 2011, alors qu’il conduisait sur l’autoroute 13, à Laval. Il a plaidé coupable deux ans plus tard.