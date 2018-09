Le groupe MTY fait l’acquisition de sweetFrog pour 35 millions $ US

Le groupe d’alimentation MTY a annoncé, mardi matin, la signature d’un accord pour acquérir la majorité des actifs du réseau de franchises sweetFrog Frozen Yogurt pour une somme estimée à 35 millions $ US.

Dans un communiqué, la compagnie québécoise a indiqué que la transaction devrait être conclue au cours des 30 prochains jours. Elle estime que cette acquisition lui permettra de devenir une «force dominante» dans le secteur de la restauration pour les gâteries congelées aux États-Unis.

«sweetFrog est une marque excitante de yogourts glacés de qualité supérieure et s'intègrera parfaitement à notre portefeuille de marques», a déclaré Jeff Smit, chef de l'exploitation des opérations américaines de MTY.

sweetFrog compte actuellement 332 restaurants, dont 324 aux États-Unis et huit à l'international. Son chiffre d’affaires au cours des 12 derniers mois est estimé à plus de 92 millions $ US.

Après la clôture de la transaction, MTY prévoit gérer la plateforme de franchise à partir de son siège américain, à Scottsdale en Arizona.

Le Groupe MTY compte aujourd’hui environ 5400 restaurants, dont La Crémière, Au Vieux Duluth Express, Scores, Mikes et Ben & Florentine, Thaï Express, Giorgio Ristorante, etc.