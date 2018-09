Le maire de Chicago, minée par la violence, renonce à un 3e mandat

Le maire démocrate de Chicago, Rahm Emanuel, a annoncé mardi, à la veille d'un procès embarrassant, qu'il renonçait à briguer un troisième mandat à la tête de la mégalopole du nord, ravagée par une guerre des gangs meurtrière.

«J'ai décidé de ne pas me présenter à ma réélection», a déclaré lors d'une conférence de presse cet ancien directeur de cabinet du président Barack Obama, qui dirige la troisième ville des États-Unis depuis 2011. «Ce fut l'emploi de ma vie, mais ce n'est pas un emploi à vie», a-t-il ajouté avec émotion.

Un temps considéré comme une étoile montante du parti démocrate, Rahm Emanuel a vu sa popularité chuter à mesure que se multipliaient les fusillades à Chicago, qui détient le triste record du nombre de meurtres aux États-Unis.

Elle s'était effondrée, notamment auprès de la communauté afro-américaine, après la mort d'un adolescent noir, tué en 2014 par un policier blanc alors qu'il marchait dans la rue.

Rahm Emmanuel avait été accusé d'avoir cherché à étouffer le scandale, les autorités de Chicago ayant attendu plus d'un an avant de rendre publique la vidéo montrant comment Laquan McDonald, 17 ans, avait été abattu de 16 balles.

Le procès de l'auteur de cette bavure doit s'ouvrir mercredi, ce qui va de nouveau attirer l'attention sur sa gestion de l'affaire.

L'annonce de Rahm Emanuel a toutefois créé la surprise puisque le maire avait déjà levé des millions de dollars en vue de sa campagne pour l'élection de février 2019.

L'ex-président Obama, qui a longtemps vécu à Chicago, a loué dans un communiqué un homme «infatigable et brillant» grâce auquel «Chicago est devenue meilleure et plus forte».

«J'ai été un meilleur président grâce à ses conseils avisés à un moment particulièrement périlleux pour notre pays», a-t-il ajouté. Rahm Emanuel fut son premier directeur de cabinet, entre 2009 et 2010.