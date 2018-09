Le pari risqué de la compagnie Nike de faire de Colin Kaepernick le visage de sa campagne «Just Do It» continue de faire réagir partout dans le monde, particulièrement aux États-Unis, où des consommateurs se sont filmés brûlant leurs chaussures.

«Ça montre qu’aux États-Unis, même si le président ne pense pas comme toi et que tu es une des grandes compagnies, tu peux décider quand même de dire le contraire et de le faire consciemment et par choix politique, alors bravo!», commente l’analyste à «La Joute» Stéphane Bédard.

Pour ajouter l'insulte à l'injure chez ses détracteurs, c’est l’équipementier Nike qui est sous contrat avec la NFL pour la fabrication des chandails du circuit, rappelle Thomas Mulcair, la même ligue qui n’a rien voulu savoir de Colin Kaepernick depuis l’explosion de la controverse autour du quart-arrière qui, rappelons-le, a décidé de mettre un genou au sol durant l’hymne national américain pour dénoncer la brutalité policière faite envers les Noirs aux États-Unis.

«D’avoir une compagnie qui est en train d’être attaquée par les pro-Trump, ça va jouer très positivement à l’extérieur des États-Unis», croit M. Mulcair.

