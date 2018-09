Les candidats du PLQ libres de continuer à attaquer la CAQ

Les candidats du Parti libéral du Québec continueront à critiquer les «contradictions» de la Coalition avenir Québec, prévient Philippe Couillard, qui préfère, lui, continuer à se concentrer sur les annonces de ses engagements électoraux.

«Regardez là, on va régler cette question une fois pour toutes: c’est normal dans une campagne électorale de faire ça», s’est impatienté le chef libéral, lorsque questionné à ce sujet lors d’un point de presse en Gaspésie.

De passage à Vaudreuil, dimanche dernier, le chef caquiste François Legault a demandé à Philippe Couillard de cesser de se cacher derrière ses «goons».

Au cours des derniers jours, des candidats tels que Gaétan Barrette, Marc Tanguay, Christine St-Pierre et Marwa Rizqy se sont livrés à de virulentes attaques envers la CAQ, tantôt en accusant M. Legault d’être sexiste, tantôt en réclamant une enquête de l’Unité permanente anticorruption (UPAC) sur le prêt personnel obtenu par Éric Caire auprès d’un maire de sa circonscription.

«Normal de critiquer» dit Couillard

«C’est normal de critiquer des positions des autres partis, estime le chef libéral. Si on ne faisait pas ça on ne serait pas en campagne électorale. Alors on a un plan de campagne qui comprend largement des éléments positifs, mais ne vous méprenez pas: [...] on va souligner les incohérences, les contradictions et on va avoir un vaste champ de contradictions avec l’arrivée de M. Dubé à la CAQ.»

M. Couillard a rappelé que la candidate caquiste dans Louis-Hébert, Geneviève Guilbault, ne s’est pas gênée pour effectuer des sorties contre la candidate libérale dans Jean-Lesage, Gertrude Bourdon. Il a aussi rappelé la sortie du candidat caquiste dans Vachon, Ian Lafrenière, sur l’ingérence dans les affaires policières.

Le chef du Parti libéral du Québec entend pour sa part continuer à éviter de verser dans les attaques personnelles. «Moi, je veux parler surtout de nos engagements à nous, a dit M. Couillard. Alors c’est normal que mon équipe participe au débat politique, je pense que l’opposé ne serait pas normal.»