Ludivine Reding sera de «La course des tuques»

Ludivine Reding et Mehdi Bousaidan prendront part à «La course des tuques». Ils prêteront leurs voix à de nouveaux personnages du film qui permettra de retrouver les personnages phares du succès d’animation «La guerre des tuques 3D».

La vedette de la série «Fugueuse» sera Charlie, l’athlétique cousine de Zac, un ténébreux et mystérieux garçon derrière lequel se cachera l’humoriste Mehdi Bousaidan. Ensemble les nouveaux venus tenteront de vaincre l’équipe de François les Lunettes (voix de Hélène Bourgeois-Leclerc) et Sophie (voix de Mariloup Wolfe) lors d’une course de luge.

Les cinéphiles ne seront pas dépaysés, car Chabot (Gildor Roy), Lucie (Sophie Cadieux), Jacques (Catherine Trudeau), Maranda (Anne Casabonne) et autres vedettes de «La guerre des tuques 3D» prendront également part à l’aventure à laquelle ont collaboré plus de 100 artistes.

Premier long métrage de Benoit Godbout («Les Grandes Gueules s’animent», «Pérusse Cité»), «La course des tuques» sera projeté sur les écrans des salles obscures à compter du 7 décembre au Québec.

De novembre 2015 à janvier 2016, «La guerre des tuques 3D» a fait courir les foules au Québec, amassant plus de trois millions $ au box-office. Il s’agit du long métrage de la province ayant récolté le plus grand nombre d’entrées en 2015.