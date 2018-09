Rémi Goulet : «Mon métier est ma passion»

Quelques heures après que nous l’ayons rencontré, le jeune comédien Rémi Goulet s’envolait pour la première fois vers l’Europe avec en poche un aller simple sans date de retour prévue. L’objectif: profiter pleinement de son voyage et de ses vacances bien méritées! Il faut dire que, depuis sa plus tendre enfance, il a cumulé les rôles à la télévision et au cinéma.

Rémi, pourquoi as-tu choisi l’Europe comme destination de voyage?

J’en rêve depuis longtemps. J’ai vraiment hâte de voir ce continent. Je vais commencer par la Finlande, et je vais ensuite me diriger vers Berlin. Après, on verra selon le temps qu’il me reste. C’est mon premier voyage là-bas, mais certainement pas mon dernier.

Quels seront tes plans au retour?

On me verra dans le film Répertoires des villes disparues, qui a été tourné en mars dernier. Je joue le meilleur ami du personnage de Robert Naylor. Sinon, mon personnage de Théo sera de retour dans la prochaine saison de L’Académie. Celui-ci s’émancipe: il sort de la garde protectrice de Clément. Je suis aussi dans L’heure bleue. Mon personnage, Xavier, commence à voir une certaine lumière au bout du tunnel. Disons que ses problèmes de consommation pèsent lourd sur lui. Mais il semble s’en sortir. Tout est cependant toujours aussi compliqué dans sa relation avec son père...

Comment es-tu devenu comédien?

Le plus drôle, c’est qu’au départ, je voulais être pompier! C’était clair et net pour moi. Vers l’âge de sept ans, ma mère m’a demandé si j’avais envie de faire partie d’une agence et de tourner. J’ai essayé et j’ai rapidement eu la piqûre. J’ai joué dans des publicités et ensuite, dans La classe de 5e et dans 30 vies, et je m’amusais.

Puis est venu ton rôle dans Les Pee-Wee 3D...

Oui, et ç’a changé beaucoup de choses. Avec cette expérience, c’est devenu clair pour moi que je voulais faire ce métier. Sur ce film, j’avais une «coach», Félixe Ross, et elle a complètement changé ma façon de jouer. Ça m’a interpellé, et le jeu est devenu une passion et mon métier. Je sais maintenant que c’est ce que je veux faire dans la vie.

L’heure bleue, dès le mardi 11 septembre à 21 h, à TVA. La première saison de L’Académie sera diffusée dès le mardi 2 octobre à 19 h 30, à TVA. La deuxième saison sera quant à elle offerte en exclusivité sur Club illico à compter du 11 octobre.