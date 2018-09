Rentrée difficile sur les routes

C’est officiellement jour de rentrée sur les routes et la journée s’annonce particulièrement difficile pour les automobilistes montréalais qui auront à composer avec une quarantaine de chantiers sur le territoire de l’île.

Mis bout à bout, tous ces travaux à Montréal représenteraient l'équivalent de la distance entre la métropole québécoise et la ville de Boston.

Dès mardi matin, les automobilistes devront porter une attention particulière à la nouvelle configuration des voies de l’autoroute 15 nord, dans l’échangeur Turcot.

Le secteur de l’échangeur des autoroutes 13 et 40 est aussi à éviter, tout comme ceux de l’autoroute Bonaventure, de l’autoroute10, du tunnel Louis-Hippolyte-La-Fontaine et surtout l’échangeur Turcot et le pont Champlain.

Dans la métropole, l’escouade mobilité de la Ville de Montréal annoncée par la mairesse Valérie Plante en août sera déployée sur le terrain. Dès 5 h 30 des inspecteurs seront sur la route, principalement dans le secteur Ville-Marie, sur le Plateau-Mont-Royal et dans le Sud-ouest. Ils sillonneront les rues pour s’assurer qu’il n’y ait pas d’entraves supplémentaires, et y remédier si c’est le cas.

Les automobilistes sont invités à planifier au mieux leur déplacement et de privilégier le plus possible les transports en commun.