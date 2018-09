Samuele dévoile «Dis-moi»

L’auteure-compositrice-interprète Samuele a profité de son arrêt au Festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue, pendant le week-end de la fête du Travail, pour dévoiler un nouvel EP, intitulé «Dis-moi».

Disponible en version numérique – et dans les salles lors des concerts de la chanteuse –, le mini-opus folk rock et blues compte quatre pièces, dont des relectures de «Le goût de rien» et «Le matin», deux titres que Samuele proposait déjà en spectacle.

La nouvelle chanson «Dis-moi», qui traite de consentement, et une revisite de «Résiste», popularisée par France Gall, complètent l’offre réalisée par Jean-Sébastien Brault-Labbé, qui a aussi fignolé «Les filles sages vont au paradis, les autres vont où elles veulent», premier album de Samuele lancé en avril 2017.

Samuele ira présenter le contenu de «Dis-moi» en France en octobre. Il s’agira là de sa quatrième tournée européenne, après quoi l’artiste offrira quelques prestations au Québec, notamment à Saguenay, Sherbrooke, Saint-Jean-sur-Richelieu et Lachine, en novembre et décembre.