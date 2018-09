Savaria finalise l’acquisition de Garaventa Lift

Corporation Savaria a finalisé mardi l’achat de la totalité des actions de la multinationale suisse Garaventa Lift au coût de 100 millions $ (74 millions francs suisses).

L’entreprise québécoise estime que l’acquisition de Garaventa Lift lui permettra de faire sa marque dans le domaine de produits pour les personnes à mobilité réduite, notamment concernant des sièges pour escaliers, des plates-formes élévatrices, des ascenseurs résidentiels et commerciaux, ainsi que des lève-personne.

Savaria a précisé que Garaventa Lift lui permettra de diversifier ses sources de revenus, d’accroître sa présence dans des marchés étrangers, d’améliorer son réseau de distribution et sa gamme de produits.

«Cette transaction est un important pas en avant dans le cadre du plan d'expansion de Savaria sur le marché mondial et c'est un grand plaisir de le faire avec la talentueuse équipe de Garaventa Lift, a déclaré le président du conseil d'administration, président et chef de la direction de Savaria, Marcel Bourassa, par communiqué. Depuis l’annonce de notre accord en juillet, il est devenu clair que nous pouvons atteindre avec confiance les synergies prévues et nous anticipons une croissance continue qui nous permettra de répondre à la demande grandissante de produits d’accessibilité provenant du vieillissement de la population mondiale.»

Les deux entreprises continueront à fonctionner de manière relativement indépendante, sous leur marque respective.